¡Un susto que no olvidará! José Ron tuvo que ser HOSPITALIZADO de emergencia tras sufrir un percance

José Ron tuvo que ser hospitalizado de emergencia luego de que su salud se viera afectada por un suceso completamente inesperado. Mientras se encontraba relajándose, el actor sufrió el ataque de un arácnido, por lo que tuvo que correr en busca de atención médica urgente, ya que su seguridad estaba en riesgo.

El fin de semana, el galán de telenovelas se alojó en una residencia ubicada en Valle de Bravo, en el Estado de México, junto con su querido perro Skiro para descansar y olvidarse del estrés que conlleva su trabajo.

A través de sus historias de Instagram, él mismo compartió como se divertía a lado de su mascota, a lo que sus fans reaccionaron de manera positiva, expresándole buenos deseos así como la admiración que le tienen.

Sin embargo, su agradable estadía fue interrumpida por un percance. José sufrió la picadura de un alacrán y corrió a un hospital de la zona para asegurarse de que el veneno no le trajera consecuencias severas a su salud, ya que la ponzoña puede resultar sumamente peligrosa si no se recibe atención médica.

El propio actor de 39 años fue quien contó lo que había pasado e incluso compartió una foto donde mostró al arácnido que lo atacó. También confesó que es la primera vez que esto le pasa y que "no se siente nada chido", refiriéndose al dolor que sintió al experimentar el incidente.

Ron tuvo que ser hospitalizado para obtener el tratamiento oportuno así como estar varias horas durante supervisión médica. Por fortuna, el suceso no pasó a mayores y él se recuperó favorablemente.

Gracias a eso, este lunes pudo volver a la Ciudad de México para reincorporarse a las grabaciones de la telenovela La desalmada, la cual se estrenará en los próximos meses y que co-protagonizará junto a Livia Brito.

