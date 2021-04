Premios BAFTA: Mexicanos ganan categoría a Mejor Sonido por película “Sound of Metal”

Los mexicanos Michelle Couttolenc, Jaime Baksht y Carlos Cortés fueron los ganadores del premio BAFTA en la categoría Mejor Sonido por la cinta “Sound of Metal”.

Estos tres personajes participaron en la producción de la película protagonizada por el actor Riz Amhed, la cual les ha permitido también estar nominados en los premios Oscar de este año.

Por tanto, Couttolenc, Baksht y Cortés han dado un gran paso al ganar un BAFTA, ya que es el reconocimiento máximo de dan los expertos cinematográficos de Reino Unido.

¿Contra qué cintas compitieron?

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión dio a conocer a los ganadores del BAFTA 2021 en el Royal Albert Hall de Londres, el sábado 10 y el domingo 11 de abril.

El galardón más memorable para México fue el de los compatriotas por la película Sound of Metal, la cual compitió en la categoría de mejor sonido con Greyhound, News of the World, Nomadland y Soul.

En el caso de Nomadland, el mexicano Sergio Díaz también estaba compitiendo en la misma categoría por dicha cinta.

Mientras tanto, Michelle Couttolenc, Jaime Baksht y Carlos Cortés esperarán hasta el 25 de abril para saber quiénes son los ganadores de los premios Oscar 2021, y si ellos pueden conseguir una estatuilla dorada, lo cual es muy probable, luego de haber obtenido un BAFTA.

¿En qué categorías está nominada Sound of Metal en los Oscar?

La cinta Sound of Metal está nominada en las siguientes categorías de los premios Oscar:

Mejor Película.

Mejor Actor.

Mejor Actor de reparto.

Mejor Guion original.

Mejor Montaje.

Mejor Sonido.

Mejor Edición.

¿Dónde ver los premios Oscar?

El próximo 25 abril se llevará a cabo la edición 93 de los premios Oscar, por lo que muchas personas estarán atentas para no perderse ni un detalle de los ganadores de esta estatuilla dorada.

La premiación la podrán disfrutar:

A través de la cuenta oficial de Twitter de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas se hará una transmisión en vivo del evento.

TNT y Tv Azteca trasmitirán la ceremonia de los Oscar, a partir de las 7 de la noche.

