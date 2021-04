Premios BAFTA: Esta es la lista de GANADORES de los premios

La película "Nomadland", de la directora Chloé Zhao, se hizo con cuatro galardones, incluidos los de mejor dirección y mejor película, en la 74 entrega de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA).

La lista completa de ganadores es la siguiente

- Mejor película: "Nomadland".



- Mejor director: Chloé Zhao, por "Nomadland"



- Mejor actor: Anthony Hopkins, por "The Father".



- Mejor actriz: Frances McDormand, por "Nomadland".



- Mejor actor secundario: Daniel Kaluuya, por "Judas and the Black Messiah".



- Mejor actriz secundaria: Yuh-Jung Youn, por "Minari"



- Mejor intérprete revelación: Bukky Bakray, por "Rocks"



- Mejor guion original: Emerald Fennell, por "Promising Young Woman"



- Mejor guion adaptado: Christopher Hampton y Florian Zeller, por "The Father"



- Mejor película británica: "Promising Young Woman"



- Mejor película de habla no inglesa: "Another Round".



- Mejor documental: "My Octopus Teacher".



- Mejor película de animación: "Soul".



- Mejor cortometraje británico: "The Present".



- Mejor cortometraje de animación: "The Owl and the Pussycat".



- Mejor director, guionista o productor británico novel: "His House".



- Música original: "Soul".

Mexicanos ganan en Sound of Metal

- Sonido: "Sound of Metal".



- Fotografía: Joshua James Richard, por "Nomadland".



- Diseño de vestuario: "Ma Rainey's Black Bottom".



- Efectos visuales: "Tenet".



- Maquillaje y peluquería: "Ma Rainey's Black Bottom".



- Montaje: Mikkel Nielsen, por "Sound of Metal".



- Diseño de producción: "Mank".



- Bafta a la mayor contribución al cine británico: Noel Clarke.



- Mejor casting: "Rocks".

Con información de EFE

