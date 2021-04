Este 11 de abril se conmemora el Día Internacional del Parkinson, una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta el movimiento. Destaca porque los síntomas comienzan de manera gradual.

El Parkinson comienza, a veces, con un temblor apenas perceptible en una sola mano. Los temblores son habituales, aunque la enfermedad también suele causar rigidez o disminución del movimiento.

Esta enfermedad afectó a más de 7 millones de personas en todo el mundo en el 2019, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Por desgracia no tiene cura, pero existen tratamientos que pueden ayudar a controlar los síntomas.

Michael J. Fox, el actor que abandonó su carrera por el Parkinson

Por desgracia, esta enfermedad la padece el actor Michael J. Fox, recordado por su protagónico como Marty McFly dentro de la saga de "Volver al Futuro". En 1991 le diagnosticaron Parkinson y reveló su problema al público siete años después.

Fue hasta el año 2000 cuando abandonó la actuación debido a que los síntomas de la enfermedad se hicieron más severos. Desde entonces se convirtió en un activista por la cura de dicha enfermedad.

Su situación lo llevó a crear "The Michael J. Fox Foundation". Su trabajo ocasionó que en marzo del 2010 el Instituto Karolinska de Suecia lo condecorara con un honoris causa por su trabajo en favor de una cura para la enfermedad.

Michael Andrew Fox, nombre del actor y músico, ha editado tres libros: "Lucky Man: A Memoir" (2002), "Always Looking Up: The Adventures of an Incurable Optimist" (2009) y "A Funny Thing Happened on the Way to the Future: Twists and Turns and Lessons Learned" (2010).

lhp