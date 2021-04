Grettel Valdez, ¿hermana o mamá de Santino Borghetti? Surgen dudas por polémica declaración

Grettel Valdez, además de ser una de las actrices con mayor trayectoria en la televisión mexicana, es una de las mujeres más destacadas del medio artístico, gracias a su belleza y talento. Por ello, su vida personal también se ha convertido en un tema de interés.

La actriz contrajo matrimonio con el argentino Patricio Broghetti, con quien tuvo a su hijo en 2008. A pesar de que la pareja se divorció en 2010, ambos mantienen una relación cordial y buscan lo mejor para Santino.

De hecho, la actriz se ha destacado por ser una madre comprometida y muy entregada. Además de lo que muestra en sus redes sociales, donde comparte los momentos especiales que vive a lado de su hijo, Grettel también ha expresado en diversas entrevistas lo orgullosa que está de él.

Por su parte, Santino también ha demostrado en sus redes sociales que mantiene una relación cercana con sus padres, especialmente con su mamá. Fue por este medio que el guapo adolescente decidió aclarar una duda frecuente, provocada por la belleza y el parecido que comparten.

Grettell Valdez clonó a su hijo; FOTO evidencia que no salió a Patricio Borghetti

El menor confesó que, durante las vacaciones que hicieron juntos, muchas personas se acercaban a preguntar si realmente era su mamá, pues pensaban que eran hermanos.

“Es mi mamá, ¿ok? No mi hermana… No saben cuánta gente en mis vacaciones me dice si es mi hermana”, detalló en una de las tantas fotografías donde lo hemos visto posar a lado de la actriz.