Micho Kuri, el hijastro más guapo de Lucero tiene gran pasión por los deportes extremos

Micho, el segundo hijo del empresario mexicano Michel Kuri, es un apasionado de los deportes extremos y así lo ha demostrado en las publicaciones que sele compartir en sus redes sociales; el guapo hijastro de Lucero roba suspiros a miles de admiradoras que lo siguen y admiran en él su atractivo y su sencillez.

El joven siempre se ha considerado una persona tranquila, y así lo ha demostrado en algunas declaraciones que ha compartido, pese a que las actividades que implican cierto nivel de riesgo se han convertido en uno de sus pasatiempos favoritos. Micho, como le dice su familia de cariño, es hijo de Michel Kuri, quien a su vez es sobrino de Carlos Slim, y Ana Paula O’Farril.

Michel Kuri hijo tiene además dos hermanos, Paula, la mayor, y Santiago, el más pequeño. Al guapo hijastro de Lucero lo caracteriza su carácter fuerte, su temple aguerrido y su valiente personalidad, con la cual hace frente a los retos que se impongan enfrente, lo que además se ha convertido en uno de sus atractivos.

Sufre accidente de paracaidismo

El joven se ha convertido en una de las figuras más buscadas recientemente debido a que su papá es pareja sentimental de la cantante Lucero desde hace al menos ocho años, y con ello se han convertido en una de las parejas más queridas y sólidas en el medio del espectáculo. Como lo han demostrado algunas publicaciones de Lucero y de su novio, al parecer la artista ha recibido el visto bueno de los hijos del empresario, quienes le tienen gran admiración y afecto.

Esta semana se dio a conocer en Micho Kuri había sufrido un fuerte accidente mientras practicaba el paracaidismo, una de sus actividades preferidas; fue le propio Michel quien dio a conocer la noticia en sus historias de Instagram, en donde compartió una fotografía en la que se le ve postrado en una camilla, pero sonriente.

“Tuve un accidente de paracaidismo que no va a ser fácil de superar, pero como una vez escuché, todo pasa, lo bueno, lo malo y todo, y esto también pasará”, compartió Micho en su Instagram, en donde recibió diversos comentarios de cariño y de preocupación por su estado de salud. “Gracias a todos por sus mensajes, ánimos fuerza y vibras. Aunque no pueda contestar a todos, me ayuda a mantener la cabeza en algo y el animo a tope se los agradezco a cada uno de ustedes. Los amo”, escribió en una de sus historias.

Hasta ahora se desconocen las causas del accidente pero al parecer Michel Kuri ya se encuentra en recuperación y seguramente pronto lo volveremos a ver de nuevo en acción, tal como le gusta pasar sus ratos libres; en contacto con la libertad y disfrutando de la adrenalina que proporcionan los deportes extremos que tanto le fascinan.

