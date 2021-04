La voz Kids: Así lucían Mau & Ricky cuando eran tan solo unos niños y estaban acompañados de Eva Luna

Actualmente podemos disfrutar del talento y la galanura de Mau y Ricky en La Voz Kids, y todo parece indicar que los hijos de Ricardo Montaner siempre gustaron de lucir bien y al último grito de la moda, pues en una entrevista del 2007 ya lucen como todas unas estrellas de la música.

En esa entrevista también aparece Eva Luna quien tan solo era una niña mientras sus hermanos ya pintaban para ser los galanes que ahora son.

Mau en aquella época lucía una melena muy alborotada y con brackets, mientras que Ricky tenía su cabello largo y lo peinaba todo hacia delante al estilo “emo”.

Pero por su parte, Eva Luna no ha cambiado casi nada pues mantiene ese rostro angelical que la caracteriza, eso sí en aquella plática, la pequeña de la familia Montaner reveló que su papá era muy celoso con ella y no la iba a dejar novio hasta que tuviera 43 años de edad, cosa que por su puesto no cumplió, pues actualmente está casada con Camilo.

Mau y Ricky hablaron de su padre, el famoso Ricardo Montaner y revelaron que era un papá muy bueno pues nunca los regañaba además aseguraron que siempre los aconsejó en temas del amor.

En la actualidad

El duo conformado por Mau y Ricky aunque siempre estuvieron bien preparados y encaminados por su padre, formalmente iniciaron su carrera musical en 2011, no solo como cantantes pues también han compuesto canciones para importantes representantes de la música como Thalía, Yuridia y Diego Boneta.

Uno de sus más grandes éxitos que se han escuchado en voz de otros artistas es el tema “Sin Pijama” que interpreta Becky G y Natti Natasha.

Mientras que Eva Luna ha apostado más por el lado de la actuación, aunque al igual que sus hermanos canta, la belleza de la hija más pequeña de Ricardo Montaner ha cautivado al cine y la televisión, pues ha participado en producciones de Hollywood y de Nickelodeon como la película Hot Pursuit y Club 57.

