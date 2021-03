Productor Morris Gilbert esta listo para volver a escena después de cierre de teatros

El productor Morris Gilbert está listo para regresar con un aforo del 20 por ciento con tres de sus obras, esperando no tener que bajar el telón de nuevo, ya que un tercer cierre en los teatros, sería crucial para mantener su empresa viva por más tiempo.

“Somos conscientes de que podría venir un tercer cierre, pero ya estaríamos fundidos. No habría forma de seguir adelante, hablo por mi empresa, el medio y la humanidad, porque ya nos consumimos todas las reservas, por eso pedimos a los dioses del teatro y a todos que esto se termine para recuperarnos, no podría aguantar otro cierre, espero que no suceda, sino sería definitivo”, comentó.

Especialistas en la materia, pronostican que después de Semana Santa subirán de nuevo el nivel de contagios, debido a las reuniones y vacaciones de la época.

Morris prefiere ser optimista, por eso regresará el próximo 25 de marzo con otro preestreno de “Ghost”, el musical protagonizado por Agustín Arguello, Dai Lipatori, Lorena D’ la Garza y Alex Brizuela en el Teatro San Rafael. La cual montó el año pasado en plena pandemia y aunque ofreció una función, al volver al semáforo rojo en diciembre, tuvieron que parar. Ahora espera que ésta siga dando funciones durante este año y cuando se supere la contingencia dará su estreno oficial.

También regresará con una temporada especial de “Tic Toc” y “Pequeñas grandes cosas” en Semana Santa, con el fin de que la gente se anime a regresar al teatro y empiece a hacerse la publicidad de boca en boca. La primera obra ya es un clásico en sus escenarios, pero la segunda es un estreno que también montaron en esta pandemia; será protagonizada por Mariana Garza y se exhibirá a partir del 31 de marzo en el Teatro Milán.

Su cuarta obra, es más bien el show de Michelle Rodríguez, titulado “Más bonita que ninguna”, que se estrena vía streaming el próximo 27 de marzo. Por lo que aseguró que las funciones virtuales de ésta y otras producciones continuarán por un buen tiempo, mientras todo regresa a la normalidad.

El productor aseguró que las negociaciones con las autoridades de la CDMX continúan para que pronto se pueda agrandar el aforo de los teatros, los cuales resaltó son más seguros que un restaurante o un avión. De hecho, adelantó que la última semana de marzo o la primera de abril, la capacidad de los teatros con público subirá al 30 por ciento, lo que ayudaría a mejorar sus finanzas.

Recordó que en un año normal hay cerca de 400 personas en su empresa, todas dependiendo de esta industria que tristemente es estigmatizada, cuando repitió, es segura. En ese sentido, prefiere no hacer cuentas sobre las pérdidas que ha tenido este año. “Soy atípico, en cuanto veo las cifras que dan los colegas del cine… los admiro. Como productor de teatro no me fijo en eso, si lo hago creo que me suicido, prefiero no verlo, con sólo saber que nos alcanza para pagar, duermo tranquilo”, finalizó.

Por: Patricia Villanueva

