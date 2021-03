MEGHAN MARKLE compara su vida con LA SIRENITA y confiesa que perdió su voz al vivir con la Familia Real

Meghan Markle y el príncipe Harry han estado en boca de todo el mundo, más aún recientemente con la entrevista que brindaron a Oprah Winfrey. En un pasaje de la misma, Meghan Markle refirió que el vivir con la Familia Real no fue del todo agradable y se animó a comparar su travesía con la historia de la princesa Ariel, de la película animada La Sirenita, de Disney.

La ex actriz, comparó que tal cual le sucedió a Ariel, ella se enamoró de un apuesto príncipe y el precio por esto fue pagar el amor con la pérdida de su voz.

"Estaba sentada en Nottingham Cottage, y apareció La sirenita, ¿Y quién, como adulto, realmente ve La sirenita? Pero sucedió, y yo estaba como, bueno, estoy aquí todo el tiempo. También podría ver esto. Y dije, 'oh, Dios mío, ella se enamora del príncipe y por eso pierde la voz'", dijo. "Pero al final, recupera su voz".

Al ser cuestionada si su vida en la realeza estaba "en silencio o silenciada", Markle refrendó que se sentía silenciada.

"Siempre he valorado la independencia. Siempre he sido franca, especialmente sobre los derechos de las mujeres. Quiero decir, esa es la triste ironía de los últimos cuatro años, he abogado durante tanto tiempo para que las mujeres usen su voz, y luego me quedé en silencio", expresó.

Control total de la familia real británica

Markle añadió en la entrevista que en esa época todos en su mundo recibieron instrucciones muy claras desde el momento en que el mundo supo que Harry y ella estaban conociéndose. Al final, acotó un "Sin comentarios", agregó.

Estas declaraciones y las fuertes revelaciones de la pareja críticas con la familia real han generado un enorme debate. En ese sentido, Markle ha recibido el apoyo de algunas de sus célebres amigas, como Serena Williams, quien dijo comprende el "dolor y la crueldad" que supuestamente ha sufrido.

"Meghan Markle, mi amiga desinteresada, vive su vida, y predica con el ejemplo, con empatía y compasión. Me enseña todos los días lo que significa ser verdaderamente noble. Sus palabras ilustran el dolor y la crueldad que ha experimentado", se lee en parte del mensaje que escribió en su Instagram

