Verónica Castro intimidó a Jesús Zavala durante su regreso al cine; esta fue la razón

Jesús Zavala considera que las nuevas generaciones y sus colegas tienen mucho que aprender de los primeros actores como Verónica Castro, Héctor Bonilla, José Carlos Ruíz y Rosa María Bianchi, porque son estrellas profesionales que cumplen con su trabajo sin peros ni pretexto, llegan puntuales, están las jornadas completas con sus líneas aprendidas y escenas bien planeadas

“Pocas veces tienes la oportunidad de trabajar con uno de ellos, y que te pongan a cuatro de los más grandes en el mismo proyecto, es un sueño. Al principio fue bastante intimidante, pero también una experiencia genial, no sólo laboral, también personal, porque verlos trabajar, escuchar sus anécdotas y pláticas, verlos cómo se desarrollan en el set y con el crew, era como estar en una escuela. Si no aprendes algo, es como una misión fallida”, comentó.

Zavala comparte créditos con dichas celebridades en la cinta “Dime cuándo tú” que llegó a cartelera esta semana con la reapertura de los cines en la CDMX y el Edomex. Una comedia en la que se habla del amor en sus distintas facetas, la más importante, hacía uno mismo.

En este filme el actor da vida a “Will”, un adicto al trabajo que vive en la frontera de Estados Unidos y México y para cumplir la última petición de su abuelo, viaja a la CDMX para conectar con sus raíces, lo que le permitirá conocerse mejor y hacer amigos.

Actualmente Zavala trabaja en la primera serie original de HBO Max Latinoamérica, “Bunker”, donde asegura que interpretará a un personaje totalmente diferente a lo que ha hecho, incluso tendrá otro look, y aunque trata de escoger personajes diferentes a los que ya ha realizado, no teme que lo encasillen.

“Está en cada actor no encasillarse, ver qué tanto puedes hacer con el personaje, hacia dónde lo llevas, con qué no has jugado o qué giro le puedes dar. Si se asemeja mucho a lo que ya has hecho, hay que darle un giro distinto, estoy hasta rapado, ya verán mi nuevo papel. Me gustan los retos, amo mi profesión y trato de dejar un buen sabor de boca en los espectadores”, dijo.