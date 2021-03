Así se ligó YOLANDA ANDRADE a MONTSERRAT OLIVER, ellas cuentan su historia de amor: VIDEO

En una tarde de recuerdos tenemos a una de las parejas de conductoras, amigas y socias más exitosas de la farándula mexicana, Yolanda Andrade y Montserrat Oliver. Con más de 25 años juntas, Yolanda y Montserrat contaron en algún momento cómo fue que comenzó su relación de amistad que, según la confesión, primero se dio como una relación amorosa.

Esto fue lo que ambas narraron hace un tiempo en su programa MoJoe, de Unicable, donde Montse & Joe confesaron cómo se dio aquella lejana noche en los años 90 cuando Yolanda hizo hasta lo imposible por ligarse a la mujer que le flechó, sí, Montserrat.

Acompañadas de Pandora y Yuri en el set de grabación, las bellas mujeres echaron el chal a gusto para recordar detalle a detalle esa increíble velada de amor.

Yolanda quedó flechada con Montserrat

La revelación comenzó con Montserrat y luego Yolanda abundó en el tema.

"Es que Yolanda y yo andábamos, después de 20 años ya dijeron que anduvimos y sí, de aquí para allá", a lo cual Yolanda asestó: "Montserrat se enamoró de mí desde que me conoció".

Ante esto, y entre las risas, Montserrat se soltó como hilo de media.

"Ahí va, ya. No fue así, le tuve pavor. La realidad fue que yo no vivía en México, me mandan traer porque yo era imagen de una marca de alcohol e iban a hacer el programa de año nuevo y yo era la imagen. Me llevan y estaba todo Televisa cantando en coros con cosas de Estudiantina. Me dijeron que yo checara porque iba en medio con mi vestido negro. Llega la productora y me pone ahí y Yolanda voltea y me ve, fue a ver el ganado, Yolanda voltea a verme con cara de perra y yo me disculpé", relató.

Ante esto, Yolanda se sorprendió y abundó el recuerdo: "Dios mío, si existes, manifiéstate. Si a mí esa mujer me hace caso (Montserrat), es en serio, cuelgo los hábitos y colgué los hábitos, se acabó. Le dije a todo el elenco que tenía que ya no me hablaran".

Monserrat "huyó" de Yolanda

Ante el flechazo, Yolanda no dudó y fue tras Montserrat que prefirió huir. Pero, Yolanda y su astucia pudieron más.

"Me fue a perseguir a donde me sentaron a comer. Hizo que se me cerrara la garganta, me estaba tirando el pedo una mujer y me quedé muda y no sabía si era o no era. Me asusté y me fui a mi camerino y sentí algo y dije 'yo estoy muy mal', ya necesitaba una zarandeada. Entonces llego a mi camerino, me tocan que me mandaban algo, abro y eran dos helados y una nota 'Felicidades por tenerme' claro, con su teléfono anotado".

Yolanda fue tras ella y hubo primer beso

Fue entonces que Yolanda narra cómo esperó su llamada, fue a recogerla y ahí se concretó el flechazo entre ambas.

"Ya que le llegaron los postres y recaditos, yo viendo mi teléfono y yo veía mi celular con fe pidiendo a Dios que por favor me llamara. Dije en mi casa, silencio, si este teléfono suena, se acabó la fiesta. Y no sonó, estaba pendiente. Pero sí me llamó, me dijo gracias y le pregunté cuando nos vemos, me dijo que en casa de su abuelita y la invité a cenar".

"Paso por ella en un carro grande, no sé cómo saqué ese carro de la cochera, con todo y mi drogadicción. Saco el carro, voy por ella, me da la dirección y no sabía dónde era pero yo quería llevármela a mi casa. Paso por ella, nos vimos, me dice Montserrat '¿Sientes lo mismo que yo?' y me agarró la mano. Yo iba a agarrar Reforma, voltea y me ve y (le da un beso)", recordó entre la alegría del público y sus invitadas.

Recuerda la confesión de Yolanda y Montserrat y la noche en que se conocieron y nació el amor y amistad que hasta hoy las une.

