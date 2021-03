Ximena Duque NO tiene miedo de ser "NENI"; así contestó a los que la criticaron por vender "Shampoo"

Ximena Duque ha sido criticada durante los últimos meses, a causa de su nuevo negocio piramidal llamado Monat, en el que ofrece todo tipo de productos, desde complementos alimenticios hasta shampoo, cremas o cosas para el cuidado de la piel. Y ahora, finalmente decidió contestar a todas las personas que la señalaban.

A través de sus Stories de Instagram, la actriz habló al respecto con sus seguidores donde tocó dos polémicas que la rondan en las últimas semanas. “A mi me da mucha risa y quiero dialogarlo con ustedes”, comenzó la colombiana sobre los comentarios de los haters.

Duque señaló que ha leído algunas personas que hablan de ella diciendo “Pobrecita, terminó vendiendo shampoos”, refiriéndose a su empresa. Sin embargo, agregó que para ella este tipo de críticas más que molestia le causan gracia, pues sabe perfectamente que su trabajo le ha ayudado a lograr muchas metas y también su independencia económica.

"Me da risa cuando escucho esos comentarios porque la gente no entiende que yo hago Monat no porque necesitara dinero, ni porque me esté haciendo rica a espaldas de los demás, es porque Ximena está ayudando a las personas a tener una mejor calidad de vida".

Ximena destacó que para ella alejarse del mundo de la actuación y comenzar su carrera en este tipo de negocios no fue un último recurso ni tampoco algo que haya lamentado, pues fue una decisión certera que tomó con el objetivo de poder disfrutar más tiempo con su familia y de poder criar a sus hijas.

Y, aunque su paso por las telenovelas le dejó grandes memorias y muy buenos amigos, sostuvo que en este momento de su vida deseaba algo diferente.

“No extraño las largas horas de trabajo, no extraño trabajar los sábados, no extraño viajar los domingos, no extraño no ver a mis hijos”.

La otra crítica

Otro aspecto que Ximena Duque tocó, y que le ha causado también una lluvia de comentarios negativos, es su enorme anillo de compromiso que usa todo el tiempo. La actriz confesó que mientras estaba en el hospital, recuperándose del COVID-19, hubo quienes lo único que hicieron fue decir “Ni en el hospital se quita el anillo”.

Ante esto, puntualizó que no, nunca lo hace, porque “las mujeres casadas tienen sus anillos todo el tiempo”.

“Si me lo quito mi marido me va a mirar rallado (molesto), me va a decir ‘¿Cómo por qué se quita el anillo?’. Tres, no me estorba. Cuatro, me encanta mi anillo, nunca me lo quito ni para dormir porque yo lo amor”.

La colombiana aclaró que no es que quiera presumirlo todo el tiempo ni que lo ponga en primer plano con esa intención, simplemente que nunca se lo quita porque “representa el amor y [su] matrimonio”, y como ella “habla con las manos”, constantemente la lujosa pieza queda en pantalla.

