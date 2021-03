Belinda desata la envidia de sus fans al presumir mini cintura y costoso bikini

Belinda tuvo un difícil comienzo en el año 2021. En un par de semanas sufrió la pérdida de su fiel perrito de su abuelita, una de las personas más importantes en su vida. Pero poco a poco, la cantante ha sabido recuperarse parece que está de regreso en todas sus actividades como artista.

Además, su noviazgo con Christian Nodal marcha bastante bien. Incluso, ayer se hizo viral un video en el que el intérprete de música regional mexicana le da un beso a su pareja y daña el proceso de maquillaje en el que se encontraba. Se piensa que muy pronto se podría dar la noticia de la boda entre Nodal y Belinda.

Y si hablamos de videos, Belinda volvió a sorprender a sus seguidores de Instagram, luego de postear unas imágenes en donde se le ve bailando de manera coqueta, bajo la luna y en un bikini que luce su figura estilizada, además de su belleza natural.

¿Cuánto cuesta su bikini?

Belinda presumió su estilizada figura y pequeña cintura, en un bikini muy particular. La edición especial de este conjunto de My Little Pony ha comenzado a ser de los más buscados en redes sociales, ya que Belinda lo ha puesto de nuevo en tendencia. En Internet, el traje de baño tiene un precio de 170 dólares, es decir, alrededor de 3 mil 500 pesos.

En su cuenta de Instagram tiene un poco más de 13 millones de seguidores, mismos que llenaron de likes y comentarios el video de la cantante y compositora mexicana.

El bikini de Belinda cuesta unos 3 mil 500 pesos

FOTO: Ebay

En el video se ve el baile de la cantante, en la noche, mientras posa con el bikini de My Little Pony, mismo que estiliza su atractiva figura y su belleza natural.

Belinda impactó a sus seguidores de Instagram con un baile en bikini

FOTO: Instagram

gka