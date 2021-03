Niña que interpretó a Selena recibió amenazas de muerte tras el estreno de la película

La película de Selena llevó al estrellato a Jennifer Lopez, pues después de interpretar a la reina del Tex Mex siguió su carrera como actriz y cantante. Sin embargo, esto no le sucedió a Rebecca Lee Meza, la pequeña niña que encarnó a la texana, ya que tras el estreno de la cinta recibió amenazas de muerte.

Becky, como le llamaban sus amigos, hizo la audición para interpretar a la cantante de "Como la flor" junto a más de 22 mil niñas que disfrutaban de la música de la texana, y que ansiaban el papel que las catapultaría hacia una exitosa carrera como actriz. Al ser elegida, la menor de tan sólo 10 años se rodeó de gente famosa y se hizo amiga de J-Lo que también debutó en el cine con este papel.

Sin embargo, al terminar la gira de promoción del largometraje biográfico de Selena Quintanilla de 1997, Rebeca tuvo que regresar a su vida cotidiana y fue en ese momento que se dio cuenta de las consecuencias negativas de la fama.

En una entrevista a Telemundo, la ahora madre de familia, declaró que fue víctima de bullying en la escuela. Durante la conversación dijo que sus compañeros la agredían verbalmente, tanto que hasta ella y su familia recibieron amenazas de muerte.

"Cuando llegué al décimo grado me golpearon tan feo, que me quebraron la nariz. No podía comprender por qué me odiaban tanto. Yo sólo hice un papel", dijo.