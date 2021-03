Famosos en espera de la vacuna

El gremio actoral ha empezado a vacunarse, Verónica Castro, Héctor Bonilla, Ignacio López Tarso y Silvia Pinal han accedido a ella, pero otros esperan su turno y muestran su confianza en la ciencia, entre ellos Lupita D'Alessio, Alex de la Madrid, Claudia Ramírez y Jesús Zavala, y es que saben que ésta se volverá un requisito a la hora de buscar trabajo.

“Nuestra soberbia no puede rebasar el creer en la ciencia, ésta es vital para lo que hemos construido como mundo y sociedad. Hay que confiar. Que el ego no nos deje ver sólo por uno, sino por todos los que estamos trabajando”, comentó De la Madrid, quien participa en la serie La Templanza.

A sus 29 años, Zavala también está listo para ponérsela: “No creo que en algún trabajo te digan: ‘¡Ah claro, no te la pongas!, ¡No pasa nada!' Será una nueva normalidad”, dijo.

Claudia Ramírez considera que el tener esta sustancia tan rápido es un triunfo monumental: "nunca antes se había logrado conseguir una vacuna en contra de un virus nuevo tan rápido, entonces hay que ser realistas y no estar con mitos absurdos".

La cantante Lupita D'Alessio espera su turno en Cancún, donde actualmente radica. Mientras que Edith Márquez aún está indecisa en ponérsela : "No estoy segura, eso lo tengo que consultar con mi doctor. No quiero tomar una decisión, sin antes consultarlo”. Jaime Maussan, quien no quieren vacunarse, afirmó: “No siento la necesidad de hacerlo, ya tengo hasta defensas, el algún momento me contagié, pero ni la cabeza me dolió”.

AÚN NO CREEN

Christopher Uckermann ha dicho que no se vacunará, ni él ni su familia; siente más confianza en no hacerlo.

La actriz Paty Navidad también ha dudado de la efectividad del químico de la vacuna.

Por Patricia Villanueva Valdez

