BLACKPINK podría posponer su gira mundial; borra las fechas de sus próximos conciertos

Falto poco para que inicie la próxima gira mundial del grupo BLACKPINK, por lo que muchos de los tickets ya han sido vendidos y otros ya están agotados. Sin embargo, recientemente se dio a conocer que la girlband conformada por Jennie, Lisa, Jisoo y Rosé podría posponer sus fechas ya que siguen muy ocupadas con sus trabajos como solistas.

A través de redes sociales los fans de BLACKPINK, quienes son conocidos como BLINK, se mostraron preocupados debido a que las próximas fechas para sus conciertos desaparecieron del sitio oficial y sospechan que YG Entertainment planea posponer la gira.

Aunque la empresa coreana de entretenimiento no ha dicho nada al respecto, los seguidores de BLACKPINK creen que Jennie, Lisa, Rosé y Jisoo se encuentran demasiado ocupadas con sus agendas como solistas, por lo que la próxima gira de conciertos como grupo tendrá que moverse unos meses más.

BLACKPINK pospone gira mundial y borra las fechas de sus próximos conciertos. (Créditos: Facebook / BLACKPINK)

¿BLACKPINK pospone su gira?

A pesar de que existe una gran probabilidad de que BLACKPINK retrase su siguiente gira mundial, lo cierto es que YG Entertainment no ha confirmado nada. De hecho, se tiene programado que la banda de K-Pop inicie con su serie de shows el próximo 5 y 6 de julio en el Goyang Stadium, en Corea del Sur, donde todavía hay disponibilidad de tickets.

Por otro lado, se rumora que muy pronto anunciarán fechas para América Latina, donde incluirán países como México, Argentina, Brasil, Chile y Colombia, los cuales visitarán hasta el 2026 tras finalizar más de 20 conciertos en Asia, Europa, Estados Unidos y Canadá.

Hasta el momento, estas son las fechas confirmadas de la gira de BLACKPINK. (Créditos: Facebook / BLACKPINK)

BLACKPINK vende pocos boletos

De acuerdo con K-Media, BLACKPINK ha tenido baja venta de boletos pese a que su gira se anunció desde febrero. De hecho, YG Entertainment no ha parado de promocionar sus próximas dos fechas en Corea del Sur, ya que aún hay tickets disponibles.

A su vez, la banda de K-Pop no ha hecho sold out en estadios como: Wembley, Rogers, Citi Field, Estadi Barcelona, SOFI Stadium, lo que ha preocupado a la empresa de entretenimiento coreana.

"Según agregarán más fechas por la alta demanda, pero hay muchas entradas todavía", "Es obvio. No pueden hacer una nueva gira si no hay canciones nuevas", "Los fans queremos nuevo disco, no queremos nueva gira sin canciones nuevas" y "Nadie desea escuchar las mismas 30 canciones viejas", fueron algunas de las reacciones.