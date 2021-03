Esta es la CANCIÓN que Luis Miguel le DEDICÓ a Lucía Méndez. ¿le ROMPIERON el corazón?

Luis Miguel es bien conocido por sus mujeres, pero pocos saben que la historia de las damas que marcaron su vida comenzó a los 17 años, cuando se dice que engañó a Lucía Méndez para tener una relación amorosa con ella y menos que el cantante terminó dedicándole una canción a esa primer gran mujer en su vida.

Según Lucía, Luismi la engañó diciéndole que tenía 20 años, por que después de esa gran primera impresión, la actriz aceptó salir con él, pero la realidad que al final de la década de los 80, el "Sol de México" solo tenía 17 años, mientras que Méndez tenía 30 y estaba en el mejor momento de su carrera.

Gracias a esta relación al miedo de perderse en un profundo amor con un menor de edad, Lucía decidió alejarse de la vida del joven cantante que terminaría por consolidarse como uno de los mejores.

La canción

Después de la separación, Luis Miguel le dedicó una canción, donde quedaba claro que no le dolía la separación, ya que en la letra dice que es muy bella, pero el busca otro camino; es decir, no iba a terminar por enamorarse de la actriz.

"Por favor señora" es la canción que un joven y talentoso Luis Miguel decidiría dedicarle a Lucía Méndez, quien dejó al cantante antes de perderse entre sus encantos, ya que se tiene que mencionar que desde pequeño siempre fue todo un rompe corazones. "Por favor señora no se me ofenda, no desprecio su amor, comprenda. Es usted muy bella, es usted perfecta, pero entienda que yo busco otra senda" dice la canción.

No fue su primera vez

En una entrevista en el show Primera Mano, la actriz y cantante confirmó que para todos los que pensaban que "El Sol de México" había perdido su virginidad con ella lamentaba informarles que no fue así, ella dice que cuando el cantante llegó a su vida a los 17 años, ya tenía experiencia en ese ámbito.

dza