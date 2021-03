Todo lo que debes saber de Kerem Bürsin, el galán de la serie turca de "Love is in the air"

Kerem Bürsin, es guapo galán de “Love is in the air”, la serie turca que mayor éxito en la actualidad. Junto a este actor la serie es protagonizada con Hande Erçel, la mujer que está considerada como la "más bella del mundo".

Karem da vida a Serkan Bolat, quien es un respetado arquitecto obsesionado con obtener el triunfo en todas la facetas de su vida, pues se sabe mover como pez en el agua de los negocios, por lo que siempre se arriesga y sabe cómo aprovechar los momentos a su favor. Gracias a su trabajo y el éxito profesional, sin embargo es hasta que conoce a Eda que todo lo que busca de la vida se resume en sus ojos.

¿Quién es Kerem Bürsin?

“Love is in the air” seguramente te recordará mucho a la película “Mujer Bonita”, por lo que no es raro que hayan elegido a Kerem Bürsin para el personaje principal, pues lo llaman el Richard Gere turco.

Hay que señalar que además de ser actor es también modelo y actualmente tiene 33 años. Kerem se dio a conocer con las series “Güneşi Beklerken” y “Şeref Meselesi”.

Karem da vida a Serkan Bolat. Foto: Instagram



Hay que señalar que en 2017, fue premiado como Mejor Actor en el Seoul International Drama Awards por su participación en “Bu Sehir Arkandan Gelecek”.

Durante su juventud , Kerem Bürsin se mudó a los Estados Unidos, donde estudió Comunicación y Marketing en la ciudad de Boston y al mismo tiempo estudiaba actuación.

Fue en 2010 cuando hizo su primera aparición en una película americana en “Sharktopus”, además de salir en anuncios de televisión.

Actualmente es la imagen de varias marcas en redes sociales, pues en Instagram tiene más de seis millones de seguidores. Sobre su vida privada, lo poco que se sabe es que Kerem Bürsin, tendría una relación con Hande Erçel.

