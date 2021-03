Rosalía supera burlas por su zapatos e impone moda con mascadas en el pelo

La Rosalía no solo destaca por su icónica voz, sino también por un estilo que refleja lo mejor del vanguardismo y la femineidad. A pesar de algunos de sus accesorios en ocasiones resultan un tanto extravagante y desatan bromas; no cabe duda de que cada vez que la cantante porta un nuevo look, éste rápidamente se vuelve tendencia.

En esta ocasión, la intérprete de "Con Altura" dio cátedra en estilo al portar uno de los elementos que más furor están causando durante la temporada primavera-verano 2021. Fresca, colorida y versátil; ésta es una de las piezas que no podrá faltar en tu imagen y que adornara tu cabellera ¿ya sabes de qué hablamos?

Mascadas en el pelo, el nuevo accesorio en tendencia

Tal como lo lució la artista de 27 años en su última publicación en Instagram; las mascadas de colores que adornan el cabello son el último grito de la moda. Prueba de ello son las colecciones de firmas como Versace y Dior que han apostado por complementar sus looks con elementos similares, como las famosas 'scrunchies' o las bandanas.

A la par, marcas como Parfois y Bershka han incluido en sus nuevas colecciones algunos pañuelos y coleteros con divertidos estampados primaverales. ¿Será que la Rosalía ya veía venir esta tendencia y decidió estar un paso adelante?

Se supera a sí misma en estilo

Muchos recuerdan las bromas recientes que la cantante de "Malamente" recibió gracias a algunos de los elementos que más le gusta lucir, tal como unas enormes sandalias negras y sus llamativas uñas.

Sin embargo, la cantante de "Malamente" no solo a tomado los memes y comentarios como simpáticas bromas, sino que también ha sabido cómo superar cada una de estas situaciones con un mejor estilo. En esta ocasión, más de 1 millón de internautas han aplaudido su melena arreglada en un peinado 'messy' y adornado con la mascada, pero no cabe duda de que seguirá impactando con nuevos y mejores looks.

