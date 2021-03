Paris Hilton derrocha su fortuna en bolsos, ¡para su perro! Uno sólo cuesta 5 mil dólares

Paris Hilton, quien en su tiempo fue la socialité más famosa de Hollywood, sigue dando de qué hablar. En esta ocasión recibió duras críticas por ser ostentosa una vez más y gastar miles de dólares en un artículo innecesario para su mascota.

Se supo que la DJ y empresaria compró dos bolsos de la exclusiva marca Hermès, uno para ella y otro para su chihuahua Diamond Baby, por los que habría pagado alrededor de 30 mil dólares. El de ella se trata de un modelo Birkin en color Bleu de Nord valorado en 24 mil 500 dólares, y el de su “lomito” un Micro Kelly Charm que se suele usar como adorno y que mide poco más de cinco centímetros.

No escatima cuando se trata de su chihuahua. Foto: Instagram.

Sin embargo, para Paris Hilton no es ningún gasto sin sentido, pues ha asegurado en diversas ocasiones que quiere tratar a su can lo mejor posible, aunque no pareció impresionar demasiado a Diamond, que no ha podido resistirse a morderla en cuanto estuvo a su alcance, según ha mostrado su dueña en sus Stories de Instagram.

Al parecer no le gustó tanto. Foto: Instagram.

Está por casarse

Paris está planeando su familia y es posible que esté esperando sus primeros hijos; sí, sus primos bebés, porque la también modelo se ha sometido a un tratamiento de fertilización in vitro junto a su prometido Carter Reum.

Una fuente de la revista OK! aseguró que Hilton espera casarse antes de que nazcan los bebés. Paris y Carter se comprometieron en febrero pasado y ella no quiere esperar demasiado tiempo para subir al altar, pese a las restricciones del coronavirus, supuestamente se dieron como tiempo tres meses para unirse en matrimonio. Su madre, Kathy Hilton, está organizando toda la boda.

msb