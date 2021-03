¡Increíble! Ariana Grande es la NUEVA coach de La Voz ¿A quién sustituyó?

Luego de confirmar la noticia en un post en redes sociales, la multi premiada cantante Ariana Grande, reveló que será la nueva coach en The Voice (La Voz) en Estados Unidos, dejando sorprendidos a sus más de 228 millones de seguidores en su cuenta oficial de instagram, además la artista se incorporará al programa en lugar del guapo cantante Nick Jonas durante la temporada 21 del reallity show musical.

Junto a Kelly Clarkson, John Legend y Blake Shelton, Ariana se mostró más que emocionada, contenta y honrada por ser parte de la nueva temporada de NBC The Voice, además agregó que extrañarán a Nick Jonas, revelando que será ella quién lo sustituya como coach.

Temporada 21

Page Six, aseguró que el hecho de que Grande reemplace al co-fundador de Jonas Brothers, no significa que el cantante deje totalmente la producción, ya que podría regresar en un futuro, luego de que la temporada 20 de The Voice aún está en curso y los capítulos posteriores serán lanzados e 5 y 12 de abril.

Luego del breve anuncio, la cantante luce espectacular, presumiendo su impactante figura posando sobre un lindo vestido con estampado de Animal Print, el cual combina con una bolsa y zapatos de la misma textura, además porta un cinturón ancho a la cintura que le ayuda a enmarcar su esbelta cintura, con un cabello a los hombros, la cantante luce hermosa.

Honrada

Ella se siente muy honrada y feliz por haberse unido a la familia de The Voice ya que desde siempre ha sido una gran fanática y admiradora del programa desde sus inicios del mismo, además promete grandes sorpresas durante su participación en la nueva temporada.

Aunque ésta sería la segunda vez que la cantante haga una particiáción en el reallity musical ya que en 2016 interpreto Into You y Dangerous Woman junto a su amiga Christina Aguilera, durante la final del mismo año, sorprendiendo a todos los televidentes, asistentes y participantes de aquella temporada.

Con información de Milenio

avh