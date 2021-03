Godzilla vs. Kong: Estas son las CURIOSIDADES durante la filmación que debes conocer

Queda claro que Godzilla vs. Kong llegó a este mundo para capitalizar la pelea de dos imponentes seres, mismos que también ha demostrado ser capaces de revivir la taquilla a nivel mundial en una industria que padece la pandemia de Covid-19. Con más de 122 millones de dólares recaudados a nivel mundial hasta ahora, la cinta merece que te brindemos las mejores curiosidades durante su filmación.

Tamaño colosal en la vida real

Los realizadores de Godzilla vs. Kong calculan que, de ser reales como aparecen en la película, estos dos titanes serían cada uno más alto que la Estatua de la Libertad de Nueva York, pues Kong mide casi 103 metros y Godzilla casi 120.

Para aprovechar su tamaño, Kong tiene una magnitud de 4,2 en la escala de Richter en su epicentro. El titán adulto ha desarrollado el estilo de combate de un luchador épico, rápido en los pies, con un desplazamiento aéreo y una fuerza feroz que confunde y desorienta a su oponente.

Aliento para aniquilar al oponente

Tal y como aparece Godzilla en Godzilla vs. Kong, el monstruo tiene una potencia de aliento de 3,15 x 1,014 julios (10 a la 14ª potencia). Cuando se le provoca, el ataque de Godzilla incluye un aliento de rayo de calor intenso, un descomunal coletazo y, gracias a las espinas que tiene a lo largo de la columna vertebral y la cola, un peligroso corte dorsal.

Música en el set para sentir más

Durante el rodaje de Godzilla vs. Kong, el director Adam Wingard ponía música en el set para establecer el tono de alguna escena que estuvieran rodando. Ocasionalmente también ponía efectos de sonido para ayudar al reparto a visualizar y reaccionar ante los titanes de más de 100 metros de altura que después serían añadidos con efectos visuales en la posproducción.

Se inspiró en Marty McFly

Alexander Skarsgård consideró que su personaje en Godzilla vs. Kong, el geólogo y cartógrafo subterráneo Nathan Lind, era un chico de los años ochenta y trabajó con la diseñadora de vestuario Ann Foley para crear un estilo parcialmente inspirado en Marty McFly uno de los protagonistas de Back to the Future, que incluye el chaleco y los tenis vintage.

Volcanes activos impiden filmación

Durante la búsqueda de locaciones para Godzilla vs. Kong en Hawái, los realizadores seleccionaron algunos lugares que después descartaron durante la producción, esto debido a que los sitios originales quedaron cubiertos de lava por las actividades volcánicas del estado.

Para resolver situaciones de set de filmación, los diseñadores de producción Owen Paterson y Tom Hammock idearon un templo en el centro de la Tierra para que pareciera 40 veces más grande que la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, Italia.

Aprendiendo lenguaje de señas

La joven Kaylee Hottle, quien protagoniza Godzilla vs. Kong como Jia, la niña que se une a Kong, ayudó a su coprotagonista Rebecca Hall, quien interpreta a Ilene Andrews, a aprender el lenguaje de señas americano en su tiempo libre, a menudo haciéndole preguntas y cronometrando la rapidez con la que podía hacer las señas del alfabeto.

Godzilla vs. Kong ya puede ser vista en tu cine más cercano, según la pandemia de Covíd-19 lo permita. El filme cuenta con un reparto internacional, con figuras del Reino Unido, Suecia, Japón, México, Nueva Zelanda, Nigeria, Malasia, Australia y Estados Unidos.

maaz