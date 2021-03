Marco Antonio Solis, El Buki, el MEJOR MEME para recibir Semana Santa

Ante la inminente amenaza de una posible tercera ola de contagios de Covid-19, Marco Antonio Solís 'El Buki', no se ha quedado atrás para alertar a sus seguidores de que se cuiden y juntos poder evitar este posible repunte de infecciones. Sin embargo, el mensaje fue motivo de burlas por parte de los internautas.

A través de su cuenta de Twitter, el cantante lanzó una recomendación para cuidarse en estos tiempos pandémicos contra el coronavirus en estas vacaciones de Semana Santa. De manera que pidió a sus seguidores que no viajaran y se resguardaran en casa para evitar la alza en los contagios o peor aún, el deceso a causa de esta enfermedad.

Y aunque el mensaje pareció muy ingenuo, lo cierto es que algunos seguidores lo tomaron como objeto de burla y otros tantos se indignaron por evocar a un tema religioso.

Está ya muy cerca Semana Santa. Salvo que usted sepa resucitar, yo me permito sugerir que lleven a cabo un #QuedateEnCasa — Marco Antonio Solís (@MarcoASolis) March 26, 2021

Ante el mensaje emitido en redes, los internautas no procuraron en lanzar comentarios por la misma línea... Un usuario le respondió: "Por favor el próximo jueves no vaya a ninguna cena! Hay alguien que lo quiere traicionar." Otro más le comentó: "Me quedare en la casa viendo su peli Jesús de nazareth".

Y como era de esperar, una recomendación para prevenir esta posible tercer ola de contagios, terminó en una serie de bromas por parte de los usuarios en las redes. Pero el Buki, haciendo caso omiso de las respuestas, reiteró sus recomendaciones pues es muy probable que si la gente no se cuida o toma las medidas de precaución, repunten los contagios.

snd