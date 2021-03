Kourtney Kardashian no deja nada a la imaginación y posa desde las montañas nevadas

La empresaria Kourtney Kardashian dejó con la boca abierta a sus seguidores en Instagram al posar desde las montañas nevadas de Aspen, Colorado, y sin dejar nada a la imaginación con un atrevido bikini de tono plata y con sólo unas botas de nieve para cubrirse del frío.

La socialité y hermana mayor del clan Kardashian-Jenner ganó gran fama al formar parte de los programas de televisión "Keeping Up with the Kardashians", "Kourtney and Kim Take Miami", "Kourtney and Khloe Take The Hamptons" y "Kourtney & Kim Take New York", con los que conquistó a su propio público.

Ahora, a sus 41 años, Kourtney es una de las miembros de la familia más seguidas en las redes sociales como Instagram, donde cuenta con 114 millones de fans, con quienes comparte fotos de sus viajes y también consiente al dejarse ver en atrevidos y diminutos atuendos.

Kourtney Kardashian y posa en bikini desde las montañas

Desde hace unos días la hermana de Kim, Khloe, Kendall y Kylie compartió con sus fanáticos una serie de fotos con las que dio a conocer que se encuentra pasando unos días de vacaciones junto a sus hijos en las montañas nevadas de Aspen, en Colorado, desde donde realizó una atrevida sesión.

Kourtney realizó una atrevida sesión en Aspen. Foto: Especial

En las fotografías que Kardashian compartió, se le puede ver portando un bikini en tono plata que sólo acompañó con unas botas especiales para el clima frío y un sombre tipo vaquero, aunque en una de las imágenes sí se le puede ver luciendo una chamarra larga de tono blanco.

Con estás instantáneas Kourtney conquistó a sus millones de seguidores, quienes han comentado la publicación en casi 10 mil ocasiones y hasta el momento, a menos de 24 horas del posteo, ya ha ganado 1.8 millones de "me gusta".

Se le puede ver portando un bikini en tono plata que sólo acompañó con unas botas y sombrero. Foto: Especial

