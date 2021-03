JLo: Así luce Jennifer López, AL NATURAL y sin Photoshop I VIDEO

Con 51 años, Jennifer López es considerada como una de las cantantes y actrices más importantes de la industria musical en los últimos tiempos.

Alcanzó la fama con su primer papel como protagonista en la película Selena con el que se convirtió en la primera actriz latina en ganar un millón de dólares y además fue nominada al Globo de Oro como Mejor Actriz.

Con el paso del tiempo, su música ha traspasado fronteras colocando diversos temas en el gusto del público. Canciones como Papi, On the Floor, Dance Again y El anillo pá cuándo, se han convertido en estandartes de la cultura Pop.

LOS ESCÁNDALOS DE JLO

La vida sentimental de JLo ha tenido altas y bajas, debido a sus constantes rupturas amorosas.

En días recientes, su nombre se puso en el ojo del huracán al especularse que había terminado su compromiso con la ex estrella de béisbol de los Yankees de Nueva York, Alex Rodríguez.

Sin embargo, la pareja decidió poner fin a las especulaciones al declarar que estaban "trabajando en algunas cosas", pero afirmaron que los informes de que habían roto su relación eran "inexactos".

López de 51 años, y Rodríguez, de 45, se convirtieron en pareja hace casi cuatro años y en 2020 compraron una casa de 40 millones de dólares en Miami.

ASÍ LUCE JLO CON 51 AÑOS

JLo, es de las figuras que gusta compartir parte de su vida a través de las redes sociales.

Este domingo, JLo publicó un video de cómo disfruta su fin de semana: con alberca, mini traje de baño color amarillo y sin una gota de maquille.

La publicación alcanzó millones de reproducciones en segundos, destacando que lucía espectacular.

Sin embargo, la artista recibió algunos comentarios negativos sobre su apariencia física, señalando que los años no pasan en vano.

Tú, ¿qué opinas?

Así luce Jennifer López, al natural y sin Photoshop pic.twitter.com/pyQpMfrrxO — Lo + viral (@VideosVirales69) March 29, 2021

jram