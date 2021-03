Kiss ya no hará nueva música; Paul Stanley dijo por qué los culpables son los fans

Paul Stanley, bajista de Kiss, aseguró que el grupo ya no hará nueva música y la razón que dio sorprendió a más de uno de sus seguidores. En una entrevista dijo que están cansado de ofrecer nuevos proyectos y que en los conciertos les pidan tocar sólo las canciones viejas.

Y contó que decidieron tomar esta medida, porque en las presentaciones sólo podían escuchar que el público sólo enloquece cuando tocan clásicos como I was made for lovin' you, Rock and roll all night y We’re not gonna take it.

El rockero de 69 años dijo que no ve razón en que hagan nuevos materiales, porque el público no los toman muy en serio y luego de tocar los temas nuevos le piden que toquen sus éxitos.

Kiss decidió que no hará música nueva

Su último disco lo grabaron en 2013

Pienso que Modern Day Delilah y Hell Or Hallelujah son tan buenas como cualquier otra cosa que haya escrito y como cualquier cosa que hayamos grabado, pero sólo no han envejecido, explicó Stanley.

El último disco que grabó la agrupación fue Monster, en el año 2013. Fue la continuación de Sonic Boom y tuvo canciones rock, nada de baladas, ni teclados. Además, el proyecto contó con el Kiss Kruise, un crucero que zarparía en octubre y tendría varias actividades, como una fiesta de Halloween, una rueda de prensa del conjunto, actuaciones de otros artistas y dos conciertos del cuarteto, uno de ellos acústico.

La banda se formó en el año 1973 y está conformada por Gene Simmons, Paul Stanley, Peter Criss y Ace Frehley. Además de su música, se hicieron famosos por su maquillaje facial y extravagantes trajes.

