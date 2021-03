Disney Plus: Chris Evans DEFIENDE a Robert Downey Jr. ante el posible REEMPLAZO de Iroman

Disney Plus está comenzando una nueva etapa en el mundo de Marvel, donde muchos de los actores que todos conocen como sus superhéroes está por terminar para darle paso a nuevos actores que tomarán su lugar, algo que no está siendo del agrado de algunos aficionados al mundo de los comics, pero al mismo tiempo está causando disgusto en algunos actores.

En esta ocasión fue Chris Evans quien parece indicar que ya no será el Capitán América, ya que Wyatt Russell fue elegido para tomar su lugar en la serie "The Falcon And The Winter Soldier", pero su molestia no fue sobre su salida del mundo de Marvel, sino de su compañero de profesión y amigo, Robert Downey Jr.

Así es, como acaban de leer, Robert Downey Jr. dejaría de ser Ironman para darle lugar a un nuevo actor que sería el encargado de tomar su lugar, tal y como ocurre en los comics. Pero esto no es del agrado de Chris, ya que asegura que el ser estos superhéroes no es como ser James Bond y algunos de los héroes de DC Comics.

Quién tomaría el lugar

Si se sigue la historia de los comics, Tony Stark tendría que dejarle el lugar a Ironheart, mejor conocido como Riri Williams (Dominique Thorne), esto al igual que como fue el caso del Capitán América con una nueva serie creada por Disney Plus para explicar los cambios que vivirán los actores.

Pero ese es el punto en el que el Evans está en contra, ya que considera que solo hay un Ironman y no hay forma de sustituirlo, aunque se haga una serie o lo que se haga para cambiarle. Lo que si dejó claro es que su legado como Ironman será algo que muchas generaciones.

Ahora solo queda esperar a ver si se hará la serie de Ironman, donde se sustituya a Robert Downey Jr. o le harán caso Evans y mantendrán la imagen del superhéroe por un momento más. Lo que si se tiene que decir, es que se esperan más series relacionadas a otros superhéroes, mismas donde se pueden venir más cambios.

dza