Camión de Rigo Tovar está en total abandono; en redes sociales piden ayuda para recuperarlo

Se hizo viral en redes sociales un video en el que se ve el estado de abandono en el que se encuentra el autobús de giras de Rigo Tovar. En este vehículo se transportaba el ícono musical durante los años 70. Es recordado por grandes éxitos como Mi Matamoros querido y El sirenito.

El transporte fue encontrado en un paraje ubicado en el municipio de Santa María Tonanitla, Estado de México. Y fue justo, el hijo de la leyenda el que grabó el video y explicó cómo se encontraba el vehículo, en total abandono y resguardado por ex trabajadores del grupo de Rigo Tovar.

Desde el autobu00fas de papa Rigo Tovar Posted by Rigo Tovar Ristori on Sunday, March 15, 2020

Quieren recuperar el camión

El video se hizo viral y algunos grupos de Facebook se han unido para hacer un llamado a las autoridades para que rescaten el autobús y pueda ser llevado de regreso a la ciudad de Matamoros. El principal impulsor de esta medida es Rigo Tovar Ristori, el hijo del cantante.

Rijo Tovar Jr reveló que el autobús de giras lo mantienen en custodia los ex trabajadores de Tovar. "El autobús no se ha movido y no creo que se pueda regresar a Matamoros. Las personas que lo tienen en custodia son los extrabajadores de mi papá y no quieren llegar a ningún arreglo hasta ahorita", explicó.

Aunque dijo que aún no se cierra la posibilidad de que en el futuro puedan llegar a un acuerdo. Pero, por lo pronto no ve muchas opciones. Los fanáticos del cantante aseguran que es un patrimonio histórico para la ciudad y por eso quieren que se rescate el vehículo.

gka