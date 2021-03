"Yo maté a mi madre": Xuxa manda mensaje sobre la alarmante situación en Brasil por el Covid-19 | VIDEO

Xuxa, la famosa conductora infantil, compartió un mensaje con sus seguidores de Instagram donde le pidió a sus seguidores que tomen conciencia ante la emergencia sanitaria del Covid-19 en Brasil. En una impactante declaración, aseguró que ella fue la responsable de la muerte de su madre:

“Hola, mi nombre es Xuxa Meneghel y yo salí a encontrarme con amigas a una playa, después volví a mi casa, estaba mi mamá a la que abrace y bese, ahí mi mamá se contagió de Covid-19. Yo maté a mi mamá”, dijo tratando de contener el llanto.

En la publicación escribió que el país de América del Sur se encuentra en el peor momento de la pandemia, pues los hospitales están llenos y no hay médicos. "Ya no hay forma de abrir camas. El dinero ya no es una solución", redactó para sorpresa de todos sus followers.

"Nuestra única salida al colapso actual es convencer, educar y concienciar a la población para que se tome este momento en serio.

Lucha contra la banalización, el negacionismo y el abandono. Quédese en casa, evite salir, use siempre una máscara, siga las reglas. Ahora es un esfuerzo para nosotros salir de esto mientras no llegue la vacuna. ¡Ayudemos a los profesionales sanitarios!", comentó Xuxa.

Situación de Brasil ante el Covid-19

De acuerdo con los datos de este viernes del Ministerio de Salud, la covid-19 ha infectado en Brasil a 12.4 millones de personas y ha causado la muerte 307 mil 112, con una evolución que ha castigado al país especialmente en las últimas fechas.

Este mismo viernes se registró un récord de 3 mil 650 fallecidos en las 24 horas anteriores, o un muerto cada 24 segundos, y el jueves se alcanzó otra marca al llegar a 100 mil 158 contagiados, la primera vez que se superan los 100 mil casos.

A causa de los retrasos que ha tenido el proceso, no hay una proyección clara sobre cuántos brasileños habrán sido vacunados contra la Covid-19 para cuando estas vacunas estén en circulación.

Con información de EFE

lhp

