¿Quién es el heredero universal de José José? Sara Sosa cuenta quién se quedará todo

El enfrentamiento entre los herederos del querido cantante José José ha tomado un nuevo curso debido a la declaración que la menor de los tres hermanos, Sara, hizo acerca de quién es el heredero señalado en el testamento que está en Miami.

El fallecimiento de “El Príncipe de la Canción” en 2019 no solo dejó una herida entre sus fans, sino también una serie de conflictos entre sus hijos tres hijos José Joel, Marysol y Sarita Sosa que, mientras más asuntos salen acerca de la herencia de su padre, más lejano de solucionar parece.

El conflicto de la herencia

A pesar de que durante noviembre del año pasado los hijos mayores del intérprete hallaron un testamento de hace unas décadas en México, el proceso que corresponde para este documento ha permanecido detenido por las restricciones derivadas de la pandemia por COVID-19.

Sin embargo, también es bien sabido que existe otro testamento en Estados Unidos que, se acuerdo con Sara Sosa, pese a la existencia de un testamento en México, no puede ser impugnado. Sumado a ello, la famosa agregó que aunque salieran más documentos, todo se deberá resolver por la vía legal pero en Estados Unidos.

Durante el programa "Suelta la Sopa", el periodista Juan Manuel Cortés no pudo evitar preguntar sobre la especulación que ha circulado desde la muerte del intérprete de "Almohada".

"¿Qué yo soy la heredera universal?, no lo creo, yo creo que posiblemente es mi mamá”, fue la respuesta que la cantante de 26 años dio para aclarar de una vez por todas quién podría heredar la importante fortuna de su padre; un asunto que ha generado bastante polémica.

Sobre las regalías, declaró: “De lo que yo sé, ninguno de nosotros hemos cobrado nada, pero éstas son como una cuenta de ahorro y pues todo eso se acumula, y ya cuando esté (el proceso de sucesión) eso se mueve ahí y se reparte”.

¿Confirma el rumor de una deuda?

Sumado a ello, agregó el rumor acerca de que su madre tiene una deuda por no pagar los impuestos del departamento que habita en Miami, es cierto. No obstante, enfatizó que no se trata de la suma de 14 millones de dólares como lo había mencionado un programa de espectáculos.

mfsm