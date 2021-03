María Conchita Alonso confirma que su sobrina actúa en películas para adultos

María Conchita Alonso dio a conocer que es tía de Antonella Alonso, una actriz dedicada a la industria de la pornografía y que tiene como seudónimo La Sirena 69.

De acuerdo con la primera actriz, no tiene problemas con que su sobrina se dedique a este tipo de actos y acepta que tiene libertad de dedicarse a lo que ella quiera.

“Es mi sobrina, ¡es verdad!, tengo una sobrina que hace porno, eso es su mundo, ¿qué voy a hacer yo?, mientras yo no lo haga todo está bien, eso lo hace feliz, la hace feliz. Cada loco con su tema”.

Ante los medios de comunicación, con los que tuvo un encuentro, María Conchita dijo que la venezolana no hace esto por dinero, sino que le agrada vivir destacándose en la industria para adultos.

“Ella quería, me contaron que mi hermano vino a Miami y habló con ella ‘que ¿por qué hace eso?, que no le hace falta, que esto o el otro’ y (ella) dice ‘es que me gusta mucho’. Le gusta, lo disfruta”, relató con una gran sonrisa.