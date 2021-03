Luis Miguel: Este fue el audio grabado por Luisito Rey, meses antes de morir

Luis Miguel se ha dado a conocer por su larga carrera musical dentro de los escenarios donde ingresó desde niño al lado de su padre Luis Rey, quien constantemente insistió para que su hijo lograra ser una figura musical infantil; incluso, se ha hecho una bioserie en Netflix.

En este sentido, el cantante de “la incondicional” ha estado dentro de miles de rumores dentro del mundo del espectáculo a pesar de no aparecer ni responder a los medios de comunicación a lo largo de su carrera.

Han surgido otro tipo de rumores referentes a su vida privada, sobre todo lo que respecta a sus padres y más a su mamá Marcela Basteri, de quien su paradero aún es desconocido, ya que existen diversas teorías y comentarios acerca de qué fue de su vida.

Fue el 9 de diciembre de 1992 que falleció Luis Rey a causa de una neumonía fulminante; su cuerpo fue trasladado a la capilla del cementerio de Collserola.

En este sentido, desde la llegada de la bioserie de Netflix sobre la vida de Luis Miguel, se han generado nuevos rumores y renacido algunos del pasado, y algo muy comentado hasta la fecha es sobre la muerte de su padre.

Fue a través de la revista Gente en su edición del 17 de diciembre de 1992, se revelaron detalles de las últimas horas de Luis Rey cerca de su hijo Luis Miguel, donde el fotógrafo Gabriel Piko, mencionó en dicha edición en la revista Gente, que cuando Luis Miguel estaba en el hospital, salió quebrado y que se encontraba “fuera de sí” y que “era un ente”.

Pero también se reveló un audio meses antes de la muerte de Luis Rey, quien acompañó en gran parte de su carrera a Luis Miguel; medios y personas cercanas a la familia, aseguran que el padre de Luis Miguel ejercía fuerte disciplina en él, al grado de tratarse casi de explotación infantil, pues recordemos que inició en su carrera musical desde niño.

Este audio fue revelado por la periodista Claudia de Izaca, donde el español grabó a meses antes de morir, donde reflexiona sobre la creación musical.

“No hay nada más hermoso que cuando se tiene fe. No hay nada que pueda hundir el barco, ni la mayor tempestad. La música, hermoso secreto de dos seres que puede ser lo más bonito que se puede lograr… La rosa de los vientos nos sobra, no la vamos a necesitar, tenemos en nuestras manos la credibilidad. Este barco no se puede hundir, está lleno de amor, porque la música es lo más hermoso que creó la humanidad. Esos cuatro marineros, vamos a cruzar el Atlántico para hacer algo que hace posiblemente 500 años hizo algo similar, sin luz, por eso se confundieron los marineros pero llegaron a puerto”, se escucha en la grabación de Luisito Rey.