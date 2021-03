Friends: 5 veces en que Ross fue una persona tóxica

Como lo hemos dicho, Friends es una de las series más queridas por los televidentes y es que no sólo marcó a las generaciones de los 90, década en que la serie fue lanzada, sino que generó empatía, emoción y mucho cariño en nuestras generaciones más jóvenes. Y nos referimos a la Gen Z, que es la que ahora lidera el mercado y las tendencias.

No podemos negar, sin embargo, que a lo largo de sus 10 temporadas hubo momentos en que Friends no fue del todo agradable, y no fue solo por la gordofobia que los seis protagonistas manifestaban por el pasado de Mónica -incluso sus padres se burlaban de esto- o por la transfobia que el papá de Chandler vivió durante las pocas apariciones que tuvo en el show. La razón de este texto es la personalidad tóxica de Ross que no solo afectaba a sus amigos, también a quien fue su pareja y expareja, madre de uno de sus hijos y la persona con la que se queda al final de la serie: Rachel.

Pero, ¿de qué hablas? podrás preguntarte, ¡a mí me agradaba demasiado Ross! Sí, claro. Es un personaje muy querido, pero hay que reconocer que si él no hubiera aparecido en varios momentos de la serie, las cosas habrían sido más fáciles. Por eso aquí te mostramos los 5 momentos tóxicos de Ross. (seguro hay más)

1. Celos, trampa y chantaje

Rachel está en el mejor momento de su vida, consigue el empleo soñado y reconocen su aptitud y talento para la moda, pero al mismo tiempo este trabajo demanda mucho de su tiempo (como en la vida real). Ross, quien es su pareja en ese momento y está "locamente enamorado" (no deja de insistir con esto), no lo comprende y piensa que su novia está perdiendo interés en su relación. Por lo que no deja de chantajearla, intentar manipularla y hasta acusarla de infidelidad con su compañero de trabajo...



2. Mentira tras mentira (¿ese es tu héroe?)

Ross y Rachel se emborrachan y se casan en uno de los episodios. Ambos estaban ebrios en Las Vegas, y cuando se dan cuenta de lo que hicieron, acuerdan que tienen que cancelar la boda, y Rachel deja que Ross se encargue de todo. Sin embargo, comienza a pensar en que ya se divorció dos veces y le miente a Rachel sobre el divorcio.

Una vez más, Ross pone sus sentimientos en primer lugar y le miente a Rachel. Cuando descubre la verdad, él intenta hacerla quedar mal por estar molesta.

3. No deja que Joey y Rachel disfruten de su relación

¡Ya no estaban juntos! Podríamos decirle a Ross al igual que él justificaba la infidelidad mientras estuvo con Rachel. Pero todos tenían que pensar en Ross antes que en sí mismos, por ejemplo cuando Joey se ha enamorado por primera vez, y es en este momento que vemos a un personaje diferente a lo que fue en las temporadas pasadas. Tierno, amable y amando a Rachel, pero Ross no lo soporta y ellos terminan.

Ya estarás contento.

4. Manipulación (otra vez)

La manipulación siempre está presente en una relación tóxica, y eso incluye a Rachel y Ross. Cuando Rachel decide darle a Ross otra oportunidad siempre que lea una carta que ella le escribió. Ross duerme mientras lo lee, pero le miente a Rachel y le dice que está de acuerdo. Una vez que entiende que no está de acuerdo con la carta, culpa a Rachel por escribir 18 páginas "delante y detrás".

5. ¿Estrupo?

Ross siempre (SIEMPRE) dio cuenta de lo inteligente y capaz que era en la academia. Doctor en paleontología, catedrático de una prestigiosa universidad e investigador, ¿increíble, no? Pero siendo un adulto mayor (pasando los 30) se interesa por una joven, apenas adolescente que se encuentra estudiando y sale con ella.

¿Recuerdas otra actitud tóxica de Ross?

