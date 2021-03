Así se ven los personajes de Hannah Montana 15 AÑOS DESPUÉS

Hoy se cumplen 15 años del estreno de Hannah Montana, una serie original de Disney Chanel que lanzó a la fama a Miley Cyrus y que se basaba en la historia de una estudiante de secundaria que se convertía en estrella mundial de pop, mientras intentaba guardar el secreto.

La serie macó a toda una generación y se convirtió en una de las favoritas del público, con un total de 102 episodios, divididos en 4 temporadas, una película y conciertos alrededor del mundo. Después de todo este tiempo, todas las personas que participaron en este fenómeno han tomado caminos distintos y aquí te mostramos sus cambios.

Miley Cyrus (Hannah Montana)

Igual que su personaje, Miley Cyrus se convirtió en una estrella mundial. Después de dejar atrás su etapa en Disney, la actriz decidió apostar por una carrera musical, aunque no dejó de lado su pasión por aparecer en pantalla. En 2019 protagonizó un episodio de la serie Black Mirror.

Billy Ray Cyrus (Robby Ray Stewart)

En la serie, también interpretó al padre de Miley en la serie. Cuando terminó de filmar se centró en su verdadera pasión: la música.

Emily Osment (Lilly Truscott)

Quien interpretó a la mejor amiga de Hannah dejó atrás su personaje, pero continuó su carrera como actriz. Interpretó la voz de Ruth en 'Padre de familia' y también participó en las series 'Una chef en casa', 'Mom' y 'El método Kominsky'.

Jason Earles (Jackson Stewart)

Interpretó al hermano de Hannah en la ficción y después de su actuación, encontró otro papel en la serie 'Wasabi Warriors'. Sin embargo, no volvió a aparecer en pantalla hasta cinco años después, cuando participó en un episodio de 'Just Roll with It'.

Mitchel Musso (Oliver Oken)

El mejor amigo de Hannah Montana continuó su carrera con 'Par de reyes' y en 'Phineas y Ferb' le da voz al personaje de Jeremy Johnson.

Moises Arias (Rico)

El actor no ha dejado de trabajar desde el final de la serie. Se ha convertido en una figura del cine con destacadas películas como 'El juego de Ender', 'Ben-Hur', 'Dando la nota 3'y 'A dos metros de ti'.

Shanica Knowles (Amber Addison)

La chica más popular del colegio apareció en proyectos como 'The Young and the Restless' y 'Tamaño real 2: Una Eve de Navidad'. Sin embargo, después de estos trabajos solo rodó 'Christmas on the Menu' y el corto 'Talentless', donde la vimos por última vez.

Anna Maria Perez de Tagle (Ashley Dewitt)

La mejor amiga de Amber apareció en las dos películas de 'Camp Rock' como Ella. Su última aparición fue en 'The Message'.

