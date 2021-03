BTS: Hombre gasta MILLONES en cirugías para parecerse a Jimin; esta FOTO te sorprenderá

La banda surcoreana BTS se ha vuelto muy popular al grado de que muchos jóvenes imitan sus coreografías y su estilo de vestir, sin embargo, el fanatismo de este hombre ha llegado a mucho más, pues ha invertido millones en cirugías plásticas para parecerse al vocalista y bailarín Jimin. El resultado de su increíble cambio ha sorprendido a muchos.

Este es el caso de Oli London, un hombre británico de 30 años que ha invertido miles de euros para parecerse a la estrella de k-pop. "Los coreanos son perfectos. Jimin es mi integrante favorito de BTS. Y decidí cambiar para parecerme a él” dijo en entrevista a la Verdad Noticias.

De acuerdo a información recopilada por diferentes medios, London vivía en 2013 en Corea del Sur dando clases de inglés, en ese mismo año debutó el grupo BTS y desde el primer momento quedó cautivado por el vocalista Park Jimin, quien es considerado uno de los miembros más atractivos de la banda de pop surcoreano.

“Todos se ven increíblemente perfectos y cuando veo sus videos me pongo a llorar porque son tan hermosos”, dijo en entrevista a Barcroft TV.

Oli comenzó su transformación cuando todavía se encontraba en el país asiático. Primero se operó la nariz y continúo una reconstrucción de barbilla, inyecciones de botox en distintas partes de la cara y extracción de grasa de su pecho.

Estas podrían parecer cirugías normales, pero el influencer optó por ir al extremo, pues tuvo una cirugía en el interior de su boca, limadura de los huesos de la mandíbula para darle el ángulo que tiene Jimin al rostro y una incisión en sus ojos para que tuvieran la forma correcta.

El medio Hopclear reveló que hasta octubre de 2018, Oli London había invertido más de 75 mil euros, un poco más de un millón de pesos, en su transformación en la estrella de k-pop.

“Desde que viví en Corea, todas las cirugías que he tenido han sido para replicar un look de estrella de k-pop. Me encanta ese tipo de imagen perfecta, todos parecen muñecos”, dijo.