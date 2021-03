Exatlón México: Así fue cómo Zudikey Rodríguez dejó el reality show

Luego de que la atleta de los Titanes, Zudikey Rodríguez tuvo que abandonar el reality show por cuestiones personales, razón por las que se disputaría el duelo de eliminación femenil, en donde la atleta habría llegado como semifinalista junto a Mati Álvarez, Evelyn Guijarro y Casandra Ascencio.

La integrante de los Titanes reveló la semana pasada que al recibir la noticia de que se su abuelo y tu tío se encuentran enfermos siendo su abuelito en estado más crítico debido a que sus pulmones no estaban con buena salud.

Al respecto, Zudi dejó el programa para estar con su familia, ya que considera que estará con las personas ue más quiere,y la vida de las personas y la de su familias es lo más importante, por lo que ni siquiera pensó dejar el reality show, ya que su familia está en primer lugar.

"Pato" Araujo destrozado por dentro

El exfutbolista Patricio Araujo, tratará de ser fuerte aunque lamenta la partida de Zudi, por lo que dijo que estará enfocado pese a que será difícil y tratará de hacer el circuito lo "más limpio posible" y en el momento del lanzamiento, "que sea lo que Dios quiera", en el que pide que lo deje -a Dios-, de llegar bien en cada carrera y con eso está un paso adelante.

Sus compañeras deseaban que compitiera

Su contrincante integrante de Héroes, Cassandra Ascencio lamentó que no se haya concluido el juego de eliminación contra Zudi, sin embargo, entiende la situación que pasa su homóloga, y que hubiera preferido jugarlo, ya que en la temporada pasada no la pudo jugar, en el que ahora ella nunca sabrá si pudo haberse mantenido o no.

Araujo no pudo contener el llanto, y entre lágrimas, confesó que lo que más extrañará de Zudi, será su presencia en la competencia, mas allás de los juegos, el apoyo le da y el que siempre están juntos.

"Ella significa todo para mi, yo se lo trato de hacer saber todos los días y el simple hecho de ver su sonrisa cada mañana es lo que me motiva y me mantiene tranquilo", dijo el exfutbolista mexicano.

Al respecto, señaló que el que no esté a su lado, o en el circuito lo resiente bastante, además, señaló que la competencia puede acercarla a ella para apoyarla y no alejarse, pese a que desconoce cómo vaya a competir su cuerpo y cómo lo hará su mente.

Recordó el momento en el que ella se subió a la camioneta, y señaló que en ese momento sintió un gran vacío.

