American Horror Story: Ryan Murphy revela el nombre de la temporada 10

Desde 'Murder House' a 'Asylum', pasando por 'Apocalypse' y '1984', ‘American Horror Story’ es la serie de terror que más fans ha cosechado en sus casi diez años en antena. Tras visitar ese horrible campamento lleno de crímenes en 'AHS: 1984', llega el momento de hablar sobre su décima entrega y lo que nos deparará en esta gracias a FX y Ryan Murphy.

¿Cuándo se estrena?

Aunque esperábamos poder ver esta nueva entrega en septiembre de este mismo año, tras tener que detener su rodaje debido a la pandemia del Coronavirus, parece que nos tocará esperar hasta 2021, fecha a la que ha sido retrasado el estreno.



Hace semanas se comentó que los nuevos episodios podrían tener una temática acuática y Murphy comentó con The Wrap que "mucho de lo que íbamos a rodar dependía de un momento muy específico; era una serie que dependía del clima".

Además añadió que "Por tanto no lo sé. No sé que vamos a hacer. No sé qué será lo siguiente con la serie. No sé si adelantaremos otra de las temporadas o tal vez esperemos un año para rodar esta. De momento nadie me ha dicho. Está bien, tenemos un plan para seguir adelante. Así que de momento todos estamos parados. Honestamente no sé qué va a suceder. Pero es una gran temporada y todos los actores están ansiosos por aparecer en ella"

Ryan Murphy compartió un primer póster promocional en el que podemos ver unas manos intentando escalar una especie de acantilado en una playa, acompañado de la siguiente frase: "Las cosas están empezando a ir mal en la costa".

