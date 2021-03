Justice League: El horrible error en los subtítulos que arruinó el homenaje del director

No es un secreto que Zack Snyder dedicó el reciente estreno de "Justice League" a su hija Autumn. Tanto al inicio de la película como al final aparecen mensajes para ella; sin embargo, los subtítulos para la versión en inglés varias plataformas han arruinado este homenaje.

El mensaje que ofrece el director segundos antes de que comience la cinta no se ve afectado, pues engloba sin pérdidas de contenido lo que el realizador quería decir.

No obstante, al final de la producción aparece la leyenda "For Autumn", cuya traducción original debería ser "para Autumn". El problema de esto, es que los encargados de hacer los subtítulos en algunas plataformas no se enteraron del contexto alrededor de la producción y cometieron un error.

Autumn también significa otoño en inglés, por lo que los encargados del subtitulaje pusieron en estas aplicaciones las leyendas "próximamente" o "para otoño".

La explicación a esto es que se pudo haber pensado que se trataba del anuncio de una nueva película como suele ocurrir en las cintas de superhéroes.

De esta forma, se arruinó el homenaje final, ya que para los menos avispados, puede tomarse como si estuviera planificado el estreno de la siguiente parte de la saga este mismo año y no como una dedicatoria.

Este error en la traducción fue notado por los fans.

¿Qué le pasó a Autumn?

Autumn Snyder se suicidó en marzo de 2017 después de haber pasado un grave caso de depresión. Cuando era niña fue adoptada por el director y su esposa años antes.

Durante la adolescencia, la joven se dedicó a ayudar a la gente, inclusive creó la asociación “Write-A-Thon Charity” para apoyar a las madres sin hogar.

Escribió un libro de fantasía, pero al final este proyecto no salió a la luz. Cuando murió, sus padres dieron a entender que les gustaría publicar la obra a fin de que lo ganado sirva para causas benéficas.

