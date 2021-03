Acapulco Shore: Talía revela haber sido golpeada por su exnovio y muestra impactantes FOTOS

Gran polémica generó la reciente entrevista que Talía Eisset, integrante del reality show de Acapulco Shore, concedió a Carmen Muñoz durante la transmisión del programa Mimí Contigo, en donde reveló que fue maltratada física y psicológicamente por su expareja e incluso mostró al aire las impactantes fotografías en donde se pudo apreciar la brutalidad de la agresión.

Talía Eisset narró que su exnovio le propinaba terribles golpizas que la dejaron marcada para siempre y describió su experiencia como un infierno, ya que su expareja se caracterizaba por ser misógino, machista, además de que reprimía mucho a las mujeres al dictarles cómo vestirse y exigirle qué o no hacer. Eisset aseguró en la entrevista que realmente lo amaba mucho y que incluso lo quiso ayudar en muchas ocasiones, sin embargo a cambio recibía insultos.

La participante de Acapulco Shore compartió además que en un inicio el hombre no dio señales de ser agresivo, y que incluso parecía tímido; “lo conocí en una entrevista de radio porque él también canta. Empezamos a salir y de ahí se formó una relación,” explicó la participante, quien aseguró que durante sus primeras salidas él era muy tímido y callado: “se comportaba bien, lo veía y cada día me gustaba más,” explicó, hasta el momento en que comenzaron los problemas.

Las drogas acrecentaron las agresiones

De acuerdo con lo revelado por Talía Eisset, los problemas comenzaron cuando el hombre recayó en las drogas, ya que tenía problemas por ingerir estupefacientes; “Yo lo conocí cuando estaba rehabilitado y luego comenzó a consumir otra vez. Al principio era normal pero después se volvió una locura porque ya era muy agresivo, me insultaba, me decía muchas cosas acerca de si salía en un programa o cómo me vestía o cómo salía en mis fotos de Instagram”, explicó.

Talía Eisset asegura que aún no sabe si denunciará a su agresor. FTO: Instagram

Fue en un hotel en donde ocurrió la primera agresión física, señaló la integrante de AcaShore, en aquel momento le lastimó las costillas, pero ese fue solo el inicio de las brutales agresiones que la llevaron a vivir un infierno: “Me pegaba en el cuerpo, nunca me llegó a golpear en la cara pero hubo un momento en donde fue muy fuerte". La joven participante reveló que soportó las agresiones dado que amaba a su expareja, además que nunca pidió ayuda a otras personas ya que temía que la gente no le creyera o se burlara de ella.

“El amor es tonto, una mujer enamorada piensa en que si me quiere, que va a cambiar, me quedaba con esperanzas de que solo me golpeaba porque estaba intoxicado, pero me comencé a preocupar cuando nos empezamos a golpear cuando él ya estaba sobrio, cuando ya tenía rehabilitación”, confesó en el programa Mimí Contigo. Finalmente Talía Eisset aseguró que hasta el momento no sabe si denunciar a su agresor, ya que aún no sabe qué hacer al respecto.

