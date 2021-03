Laura Zapata revela que Thalía sigue preocupada por su abuelita, esto es lo que dijo

Luego de que saliera a la luz que Doña Eva, abuela de la cantante Thalía y la actriz Laura Zapata, se encontraba viviendo de una manera "deplorable" en un asilo de México, la intérprete de "Amor a la mexicana" se encuentra preocupada por el estado de salud de su abuelita.

Recordemos que Eva Mange se encuentra recuperándose de las escaras que tiene en distintas partes de su cuerpo luego de pasar varios meses confinada en un asilo.

Después de que Laura Zapata y la misma Thalía fueran señaladas por abandonar a Doña Eva en ese lugar, es la reconocida villana de las telenovelas la que reveló que su hermana sigue al pendiente de su abuelita de 103 años.

“Ella está preocupadísima, me habla mañana, tarde, noche, le pongo a mi abuelita, la ve como come, habla con ella, se sorprende en ocasiones de lo despierta que está mi abuela y en otras ocasiones dice ¿por qué no despierta?’, o sea, esto que yo he vivido es una montaña rusa”, dijo Zapata en entrevista para el programa Ventaneando.

Al escuchar las preguntas sobre si sus demás hermanas han intentado tener comunicación con ella o su abuela, Laura prefirió no entrar en detalles y replicó: “es un tema que no quiero tocar… hay mucha gente que está, y yo creo que están los que tienen que estar”.

La artista manifestó que a casi 2 meses de su denuncia sigue esperando que las autoridades judicialicen la carpeta de investigación que entabló contra el asilo donde se encontraba Mange.

“Voy a luchar hasta el último momento porque esto se aclare y porque cada quien reciba su merecido”, finalizó.

