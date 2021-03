Eugenio Derbez felicita con EMOTIVO mensaje a Aislinn Derbez por su cumpleaños 34

Este 18 de marzo, es el cumpleaños número 34 de la actriz y productora, Aislinn Derbez, los mensajes no hicieron falta en redes sociales, principalmente y el más esperado fue el del comediante y productor mexicano, quien es su padre, Eugenio Derbez. Un día previo a su cumpleaños, la actriz compartió con sus seguidores su esbelta figura en un bikini color naranja .

Su padre compartió en su cuenta de Instagram que se convirtió en padre de su primogénita cuando solo tenía , aseguró que sentía miedo, pero que todo cambió cuando la pudo abrazar. Incluso mencionó que una de las frases de la película "No se aceptan devoluciones", 'Eres lo mejor que no quería que me pasara', la escribió pensando en la actriz.

En repetidas ocasiones ambos han compartido momentos juntos en sus redes sociales, los que demuestra lo unidos que son, a pesar de que en las últimas semanas se hayan malinterpretado los comentarios que el productor le ha hecho en sus redes sociales respecto a sus fotos.

Trayectoria

Aislinn Derbez ha logrado consolidarse como una destacada actriz multifacética y muy profesional dueña de una belleza natural, pero sobre todo tiene proyectos personales que también la han destacado, incluso como empresaria.

La actriz ha demostrado su talento en destacadas participaciones en diversos proyectos, entre los cuales se encuentran películas y series como: “A la Mala” o “La Casa de las Flores”; Aislinn no solo ha ganado fama internacional, sino también miles de seguidores en todo el mundo.

