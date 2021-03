Aislinn Derbez: La FRASE que le dedicó Eugenio Derbez en la película "No se aceptan devoluciones" | FOTO

Este jueves 18 de marzo, la Dinastía Derbez se encuentra de manteles largos debido al cumpleaños número 34 de la actriz y modelo, Aislinn Derbez, primogénita del reconocido comediante, Eugenio Derbez.

Como era de esperarse, la fecha no pasó desapercibida para su papá y sus hermanos, José Eduardo y Vadhir, quienes compartieron emotivos mensajes dedicados a la protagonista de "A la mala" y "Te presento a Laura".

Una de las felicitaciones más esperadas fue la del actor, Mauricio Ochmann con quien Aislinn Derbez tuvo un romance que terminó en plena pandemia por el nuevo coronavirus Covid-19.

En su perfil en Instagram, el protagonista de "El Señor de los Cielos" y "El Chema" subió una historia en la que junto a su hija, Kailani, le cantan las mañanitas a la guapa modelo.

La inspiración de frase

Ante sus más de 15 millones de seguidores en Instagram, Eugenio Derbez compartió varias fotografías junto a su hija en quien encontró la inspiración para una de las frases más famosas de la película "No se aceptan devoluciones".

En la publicación, la estrella en "La Familia P.Luche" y "Derbez en cuando" contó que su vida cambió por completo cuando llegó a su vida, Aislinn Derbez: "Tenía miedo de convertirme en papá".

Incluso el famoso productor reveló que Aislinn Derbez fue su inspiración para la frase "Eres lo mejor que no quería que me pasara", la cual dice en repetidas ocasiones en la película "No se aceptan devoluciones".

