Pulgarcito sigue alegando inocencia a pesar de haber cumplido una condena por agresión sexual

Cesáreo Quezadas, quien interpretó a “Pulgarcito” en una película del la época de Oro del Cine Mexicano, salió libre de la cárcel después de 18 años. Esto ocurrió luego de que su segunda esposa, Claudia Burgos, lo denunciara por abuso sexual en contra de su hija Mariana, sin embargo hasta el día de hoy aún defiende su inocencia.

La ex estrella infantil fue acusado en 2002 de los delitos de violación a su hija, estupro, pornografía infantil en contra de cinco de sus seis hijos que supuestamente habrían confirmado estas acusaciones. De acuerdo al reporte, Burgos habría encontrado un video del ex actor abusando sexualmente de su hija.

En entrevista para Sale el Sol, el hombre de 71 años, se dijo inocente y aseguró que ama a sus hijas, incluso dijo que las jóvenes lo fueron a visitar al Centro de Readaptación Social de Mérida (CERESO), en los primeros años que estuvo recluido. Sin embargo, apuntó que serían las madres quienes influyeron para que suspendieran las visitas.

Durante la conversación, el actor que cumplía una pena de 20 años, manifestó que lo más valioso para él era reencontrarse con su madre, quien padeció Covid-19, pero venció la enfermedad para poder ver a su hijo libre.

“Solo las madres son más asiduas a no abandonar, por muy música que sea el hijo, muy chueco que sea el camino que haya tomado, las madres son algo único, no todas, la gran mayoría, a mi me tocó la mejor madre del mundo, así lo pienso y así lo ven mis hermanas. Ella no quería irse de este mundo hasta no verme fuera”, relató.