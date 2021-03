Julio César Chávez CONFIRMA que Rafael Amaya NO va a rehabilitación por este MOTIVO

Rafael Amaya ha vuelto a dar de qué hablar luego de su salida del centro de rehabilitación de Julio César Chávez, y tal parece que la salud mental del actor no está del todo bien debido a que recientemente fue captado corriendo en las calles de Tijuana con presuntos delirios de persecución.

A un día del escándalo suscitado por las imágenes donde Rafael Amaya, ahora Julio César Chávez, propietario del centro de rehabilitación donde el actor pasó varios meses, respondió a la pregunta si se había suspendido la recuperación y el contacto con Amaya.

“No, no se ha perdido la comunicación, simplemente él ya cumplió su proceso, ahora lo importante es que él no recaiga, que él esté yendo a sus pláticas para no caer en tentación y volver otra vez para atrás”.