Julio César Chávez realizará la última pelea de su vida

La leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez hará la última función de su vida. Aunque abandonó las grandes carteleras hace casi 16 años, entre 2019 y 2020 hizo pleitos de exhibición para beneficencia, y el próximo 19 de junio será su último combate en una velada de ensueño: arropado por sus dos hijos Julio César y Omar, que subirán también al ring.

“Esta va a ser mi última exhibición y por eso invite a Julio y a Omar para tener este recuerdo en vida. Ya no estoy para estos trotes, lógicamente mi cuerpo ya no me da, pero voy a hacer un esfuerzo para hacer algo digno, del agrado de la gente, que vean los destellos de lo que queda de mi… no queda mucho, pero lo que bien se aprende no se olvida”, confesó el ícono del ring, de finalizó su carrera con 107 victorias, seis derrotas, dos empates y un récord de 85 nocauts.

La capital de Guadalajara, Jalisco recibirá la velada en la que Omar Chávez se enfrentará por tercera ocasión al Campeón de la FIB, Ramón ‘Inocente’ Álvarez (hermano de ‘Canelo’), con quien tiene una victoria y una derrota.

Sin embargo, el rival de ‘El Jr.’ se dará a conocer en próximas semanas.

La pelea será en honor a la leyenda boricua Héctor ‘Macho’ Camacho, cuyo hijo enfrentará a Chávez padre, en recuerdo de aquella emblemática pelea del 12 de septiembre de 1992.

“Cuando pelee contra ‘Macho’ Camacho fue una locura en México, pero abajo del ring fuimos grandes amigos y le tengo gran aprecio hasta el cielo, nos fuimos muchas veces de parranda y la verdad convivimos mucho, acepté pelear por el aprecio que le tengo, además fue un gran peleador”, dijo Chávez, quien enfrentó a cinco boricuas en su carrera profesional.

“Es la ultima vez que subo a un ring. Seguiré entrenando, pegándole al costal porque es mi pasión y mi vida pero es la ultima y nos vamos. Acepte por el cariño y respeto a Héctor Macho Camacho”, agregó el seis veces Campeón Mundial en tres distintas divisiones.

Hace diez años que Chávez fue inducido al Salón de la Fama del Boxeo (2011); seis años antes dio su última pelea profesional: un adiós al encordado con una derrota ante Grover Wiley, el 17 de septiembre de 2005, en Phoenix, Arizona, EU.

Por: Katya López

