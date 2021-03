¡Super Junior regresa con House Party! ELF convierte el VIDEO en tendencia por esta razón

Después de una larga espera para ELF, el grupo de k-pop, Super Junior está de regreso con el video House Party, el cual ya es tendencia en las redes sociales de varias partes del mundo. Este sencillo forma parte de su décimo álbum "The Renaissance" que tuvo que suspender su lanzamiento ante la pandemia de Covid-19.

House Party es un tema que habla sobre la emergencia sanitaria, sin embargo, este no es una canción melancólica, por el contrario por medio del género disco pop con ritmos alegres, transmite un mensaje de esperanza en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.

ELF, como se conoce a las seguidores de este grupo de k-pop, comenzaron desde muy temprano a hacer streaming y colocó en Twitter #슈주와_엘프의_하우스_파티 y Super Junior en las principales tendencias de la plataforma. Además, con apenas 4 horas desde su lanzamiento, el MV ya cuenta con casi 600 mil reproducciones.

Comeback de Super Junior

Leeteuk, Heechul, Yesung, Shindong, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Ryeowook y Kyuhyun tuvieron que suspender tres veces su regreso a los escenarios, pues se esperaba que revelara este álbum en diciembre del 2020, para que coincidiera con su aniversario número 15 de carrera, pero las restricciones sanitarias no se los permitieron.

Los ‘Titanes del K-pop’ dieron a conocer que su nuevo disco cuenta con un total de 13 versiones, incluidas la versión del grupo Super Junior, de las subunidades -"Passionate", "Versatile" y "Beautiful"- y de cada integrante. Además, tiene un total de 10 pistas, incluidas la canción principal, "House Party", la nueva versión de "Raining Spell for Love", "Burn The Floor" y "Tell Me Baby".

De acuerdo a los fans, los discos de Eunhyuk, Donghae y Kyuhyun fueron las más solicitados durante el periodo de preventa. Sin embargo, se prevé que después de conocer los detalles del video de la canción principal las vetantas del álbum sigan en ascenso.

