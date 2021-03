Películas nominadas al OSCAR 2021 en Amazon Prime Video; ¡las puedes ver GRATIS!

Luego de una larga espera, este lunes se dieron a conocer todas la nominaciones para la 93 entrega de los Premios Oscar, celebración que reconoce a lo más selecto del cine de la industria de Hollywood. En esta ocasión no habrá representación de una cinta mexicana, pues la apuesta "Ya no estoy aquí" de Fernando Frías, no fue seleccionada para integrar la terna de mejor película extranjera.

Sin embargo, gracias a "Sound of Metal", tres mexicanos consiguieron la nominación en la categoría de mejor mezcla de sonido, ellos son: Jaime Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés. Por la parte de Latinoamérica Chile con "El Agente Topo" representa a la región en la categoría de mejor documental.

Las mejores películas de Amazon Prime Video

Si lo que quieres es prepararte durante este mes para llegar a la ceremonia con muchos conocimientos sobre las cintas, aquí te vamos a dejar la lista de las películas que se pueden ver desde el servicio de streaming Amazon Prime Video.

Time

Sonido del Metal (en la que los nominados por el sonido son mexicanos)

Una noche en Miami

Borat, siguiente película documental

Cuándo es la premiación del Oscar 2021

Tienes que estar muy pendiente porque la ceremonia 93 de la entrega de los premios de la Academia de Cine de Hollywood, se realizará el domingo 25 de abril a partir de las 19:00 horas (hora del centro de México), la sede será el Teatro Dolby, en Los Angeles, pero gracias a las restricciones por la pandemia de Covid-19, se tendrán transmisiones desde otros puntos.

¿Películas gratis?

Es de recordar que Amazon Prime Video, es de los pocos servicios de streaming que te ofrecen una prueba gratis durante 30 días, tiempo suficiente para que veas las producciones nominadas, y si después de ello deseas continuar con el servicio, lo puedes hacer, pero lo puedes cancelar antes de este periodo y tendrás todo listo para la ceremonia del 25 de abril.

