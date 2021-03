¡Otra polémica! Alfredo Adame asegura que sus hijos le robaron

El actor de 62 años, Alfredo Adame ha protagonizado diversas polémicas en los últimos años, y es que si no pelea con Carlos Trejo, entonces disputa con Rey Grupero o insulta a Laura Bozzo. El controvertido Adame hoy se ve nuevamente involucrado en otro tema y un tanto delicado, pues se trata de sus hijos.

Desde hace un tiempo el actor reveló que no mantiene una buena relación con ellos y que incluso ha desheredado a Diego, Alejandro y Sebastián, los hijos que tuvo con Mary Paz Banquells durante su matrimonio. Pero Adame reveló en entrevista para el programa Sale el Sol, que cuando aún tenía comunicación con ellos, los jóvenes robaron sus pertenencias, entre ellas, documentos importantes como su pasaporte.

Sobre la revelación

Durante la entrevista, el actor explicó que a principios de año los invitó a comer, pero que al irse, se llevaron consigo sus pertenencias cuando estaba a pocos días de viajar a Estados Unidos. Adame aseguró que fueron influenciados por Banquells, su mamá para impedir que viajara.

“Otra vez un desafortunado acto de malicia de parte de la mamá de estos muchachos. A principios de año, como en marzo, un día los invitó a comer pizza aquí a mi casa, ya había empezado la pandemia. Yo tenía arriba de mi cama el pasaporte e iba a empezar a hacer la maleta”.

Noticias Relacionadas Alfredo Adame señala a Pepillo Origel de acoso

El actor no dudó en que fuera su ex pareja quien hubiera aconsejado a sus hijos para quitarle sus documentos, pues anteriormente, cuando aún eran pareja, Mary Paz también le quitó documentos y culpó a sus hijos. “Nada más que ya no vengan cuando no esté yo porque así cuando estaba yo se llevaban cosas y un robadero horrible, una operación impresionante, que fue lo que sucedió con la mamá, la mamá se robó todos los papeles de todos los carros, de todo lo que había”, explicó.

snd