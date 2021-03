Filtran cartel del Corona Capital Guadalajara; estas serían las fechas y bandas invitadas

Aunque los organizadores del evento no han confirmado la veracidad de la noticia, el cartel con la alineación del Corona Capital Guadalajara 2021 ya se encuentra en redes sociales.

Fue la banda Smash Mouth quien podría haber filtrado el cartel a través de sus redes sociales en donde se menciona que el evento se llevará a cabo el 25 y 26 de septiembre de este año.

Desde hace unos días la cuenta de Twitter del Corona Capital se activó tras varios meses de ausencia y mencionaron que muy pronto darían detalles sobre la edición del 2021, sin pensar que sería una banda quien se adelantaría en compartir información.

En el cartel presentado se pueden leer el nombre de bandas como The Strokes, The Flaming Lips, Miami Horror, Kamasi Washington, X-Ambassadors, Omar Apollo, Whitney, The Midnight, Cass MCcombs, Loyal Lobos, Savoir Adore y Julia Holter para el sábado 25 de septiembre.

Y el domingo 26 las bandas que presuntamente se presentarán son Kings of Leon, The Hives, Chet Faker, Jake Bugg, Sofi Tukker, The Drums Smash Mouth, Young the Giant, Anna of the North, Digitalism, Gabriel Garzón-Montaño, Shura, Noga Erez y Margaret Glaspy.

El cartel con todos los artistas. Foto: @smashmouth

Cabe señalar que el ultimo evento masivo que se llevó a cabo en el país fue el Vive Latino el 14 de marzo del 2020 y después todos los festivales programados para el año quedaron pospuestos, con fechas recorridas o cancelados definitivamente debido a la pandemia por Covid-19.

Muchos usuarios de redes sociales del estado de Jalisco aplaudieron la alineación e incluso fans de las bandas mencionadas expresaron que estaban ansiosos por acudir a la tierra del tequila y la torta ahogada para disfrutar de su artista favorito y de todo lo que tiene Guadalajara por ofrecer.

GB