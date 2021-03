¿Negligencia? Pareja de Sax afirma que falleció por mala atención médica

La muerte de Eulalio Cervantes Galarza, mejor conocido como "Sax", integrante de La Maldita Vecindad, habría sido por negligencia médica y no por covid-19, como se dijo anteriormente.

Desde el día que trascendió se dio a conocer que su fallecimiento había sido causa del Covid-19, por lo que llevaba días hospitalizados hasta finalmente pasar a otro plano. Pero el bajista de Santa Sabina, Alfonso Figueroa, explicó que:

“Parece que hubo negligencia médica. Acabo de hablar con su esposa Jessica y ella me comentó que ella le insistía al médico que lo atendía en donde estaba Sax hospitalizado que le diera sus medicamentos para la diálisis y no lo hizo. No estaba intubado, así que no fue por ahí del Covid por lo que murió, pues tenía buena capacidad respiratoria, con una alta oxigenación de 90%, según me dijo ella."

La opinión de su pareja

Jessica Franco Landero, ahora viuda de Sax, dijo que el verdadero motivo de su muerte fue la negligencia medica. La fémina lo anunció, en entrevista con Ventaneando, donde dijo que el músico tenía más de un año con problemas de salud derivados de una bacteria que se le alojó en la columna vertebral y por lo que su hígado tenía también severos daños.

Noticias Relacionadas Así fue el día en que el 'Sax' e integrantes de La Maldita Vecindad terminaron a golpes

“Estoy enojada y molesta porque la situación no tenía que ser así, dentro de todas sus gravedades, las teníamos al cien controladas”, explicó en el programa conducido por Pati Chapoy.

Jessica también confesó que Sax incluso dejó de caminar y necesitó de terapia intensiva durante 2020, pero por la rehabilitación y el cuidado por parte de ella y que su familia también brindó, el músico mejoró. Pero según la versión de Franco, en la clínica donde se encontraba hospitalizado, le retiraron los medicamentos necesarios para controlar el avance de la bacteria alojada en su cuerpo y que comenzaba a afectarle más profundo.

“Negligencia total, le quitaron todo su medicamento que inclusive yo les di en la mano”, comentó Franco.